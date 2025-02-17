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Posted 17 февраля, 15:18

Published 17 февраля, 15:18

Modified 17 февраля, 15:20

Updated 17 февраля, 15:20

Ремонтные работы на теплотрассе по ул. Журавлева в Ростове идут полным ходом

Ремонтные работы на теплотрассе по ул. Журавлева в Ростове идут полным ходом

17 февраля 2025, 15:18
Фото: donland.ru.
Две аварийные бригады и 4 единицы техники задействованы в работах по восстановлению теплоснабжения потребителей в Кировском районе.

ООО «Ростовские тепловые сети» выполняют ремонтные работы на тепловых сетях по ул. Журавлева, чтобы тепло как можно быстрее вернулось в дома жителей.

Задействованы две аварийные бригады и 4 единицы техники.

Рабочие уже демонтировали поврежденный участок трубы. Теперь необходимо заменить его на новый. Объем работ, по информации ресурсоснабжающей организации, большой. Но восстановить теплоснабжение потребителей планируется до конца дня.

Накануне был обнаружен провал на пересечении ул. Журавлева и ул. Пушкинской. Жителей заранее оповестили о планируемом отключении отопления на время устранения дефекта.

Диспетчерская служба теплоснабжающей организации оперативно переподключила потребителей для сведения к минимуму числа отключенных абонентов. Дефект нашли.

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