Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

Posted 17 февраля, 17:16
Published 17 февраля, 17:16
Modified 17 февраля, 17:18
Updated 17 февраля, 17:18
К сожалению, критерии оценивания неизвестно, но как итог, Ростовская область заняла седьмое место из 85, хотя еще в 2023 году была на девятом. Регион набрал около 68,2 тысячи баллов, что на 3,4 тысячи баллов больше по сравнению с позапрошлым годом.
Примечательно, что соседний Краснодарский край расположился на четвертом месте. Он получил 76,1 тысячи баллов. В 2023 году регион был на этом же месте, но балл был ниже — 74,3 тысячи.
Добавим, что на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Московская область.
Ранее Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира.