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Posted 17 февраля, 17:16

Published 17 февраля, 17:16

Modified 17 февраля, 17:18

Updated 17 февраля, 17:18

Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

17 февраля 2025, 17:16
Фото: Изображение Midjourney. Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни
По итогам 2024 года Ростовская область попала в число регионов России с самым лучшим качеством жизни. Донской регион занял седьмое место рейтинга, сообщает РИА «Новости».

К сожалению, критерии оценивания неизвестно, но как итог, Ростовская область заняла седьмое место из 85, хотя еще в 2023 году была на девятом. Регион набрал около 68,2 тысячи баллов, что на 3,4 тысячи баллов больше по сравнению с позапрошлым годом.

Примечательно, что соседний Краснодарский край расположился на четвертом месте. Он получил 76,1 тысячи баллов. В 2023 году регион был на этом же месте, но балл был ниже — 74,3 тысячи.

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Добавим, что на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Московская область.

Ранее Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира.

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