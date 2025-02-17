Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

К сожалению, критерии оценивания неизвестно, но как итог, Ростовская область заняла седьмое место из 85, хотя еще в 2023 году была на девятом. Регион набрал около 68,2 тысячи баллов, что на 3,4 тысячи баллов больше по сравнению с позапрошлым годом.