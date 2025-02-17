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Posted 17 февраля, 12:55

Published 17 февраля, 12:55

Modified 17 февраля, 12:57

Updated 17 февраля, 12:57

Рузиль Миникаев и Полина Гухман решили расстаться с кинореквизитом на распродаже

Рузиль Миникаев и Полина Гухман решили расстаться с кинореквизитом на распродаже

17 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.
Российские артисты решили таким образом поддержать благотворительный фонд «Измени одну жизнь», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Авито.

Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил одну из главных ролей в новом сериале «Подслушано в Рыбинске». Он играет импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, помогает расследовать убийства в родном городе. Теперь куртка, вязаная шапка и другие вещи выставлены актером на платформе.

Звезда сериала «Первый раз» Полина Гухман, также известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», решила расстаться с вещами ее героини Ники — это спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы, а также украшения.

#Екатерина Кузьмина
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