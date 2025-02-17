Рузиль Миникаев и Полина Гухман решили расстаться с кинореквизитом на распродаже

Posted 17 февраля, 12:55
Published 17 февраля, 12:55
Modified 17 февраля, 12:57
Updated 17 февраля, 12:57
Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил одну из главных ролей в новом сериале «Подслушано в Рыбинске». Он играет импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, помогает расследовать убийства в родном городе. Теперь куртка, вязаная шапка и другие вещи выставлены актером на платформе.
Звезда сериала «Первый раз» Полина Гухман, также известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», решила расстаться с вещами ее героини Ники — это спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы, а также украшения.