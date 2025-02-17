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Posted 17 февраля, 09:30

Published 17 февраля, 09:30

Modified 17 февраля, 09:32

Updated 17 февраля, 09:32

Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области

Силовики допрашивают главу Минцифры Ростовской области Евгения Полуянова

17 февраля 2025, 09:30
Фото: donland.ru. Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области
Министра цифрового развития Ростовской области допрашивают силовики. Как сообщают местные СМИ, правоохранительные органы интересует вопрос денег, сэкономленных на дешевой офисной программе для компьютеров.

Как стало известно ранее, сотрудники ФСБ выяснили, что в министерстве под предлогом перехода на новое ПО (прим. — программное обеспечение) купили лицензию в четыре раза дешевле той, что заявлена в документах. Чиновники заключили контракт на 60 миллионов рублей за электронный документооборот «Дело». А вместо этого получили лицензию на офисную программу «Мой офис», стоимость которой составляет порядка 15 миллионов рублей.

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Вероятно, правоохранители решили, что сэкономленные деньги госслужащие могли присвоить себе. По делу о злоупотреблении должностными полномочиями уже задержали одного из заместителей министра. По информации 1RND, самого министра — Евгения Полуянова — сейчас допрашивают.

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