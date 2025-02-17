Силовики допрашивают главу Минцифры Ростовской области Евгения Полуянова

Как стало известно ранее, сотрудники ФСБ выяснили, что в министерстве под предлогом перехода на новое ПО (прим. — программное обеспечение) купили лицензию в четыре раза дешевле той, что заявлена в документах. Чиновники заключили контракт на 60 миллионов рублей за электронный документооборот «Дело». А вместо этого получили лицензию на офисную программу «Мой офис», стоимость которой составляет порядка 15 миллионов рублей.