Силовики нагрянули с обысками в дом к советнику губернатора Ростовской области

Posted 17 февраля, 07:07
Published 17 февраля, 07:07
Modified 17 февраля, 07:11
Updated 17 февраля, 07:11
По данным канала, обыски прошли дома у Виктора Гончарова. Могут ли они быть связаны с уголовным делом, которое сегодня было возбуждено в отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет. Также пока неизвестен статус самого Гончарова.
Гончаров был назначен советником губернатора региона в сентябре 2023 года, также он является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.
Ранее стало известно, что в здании правительства Ростовской области проходят обыски. Позднее в УФСБ по региону сообщили о задержании главы Минсельхоза Константина Рачаловского и возбуждении в отношении него уголовного дела. Министра подозревают в махинациях с выделением государственных субсидий и причастности в хищении 155 миллионов рублей.