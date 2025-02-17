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Posted 17 февраля, 07:07

Published 17 февраля, 07:07

Modified 17 февраля, 07:11

Updated 17 февраля, 07:11

Виктор Гончаров, советник губернатора на общественных началах

Силовики нагрянули с обысками в дом к советнику губернатора Ростовской области

17 февраля 2025, 07:07
Фото: donland.ru. Виктор Гончаров, советник губернатора на общественных началах
17 февраля сотрудники силовых ведомств нагрянули с обысками к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову, сообщает телеграм-канал «Выстрел в голову».

По данным канала, обыски прошли дома у Виктора Гончарова. Могут ли они быть связаны с уголовным делом, которое сегодня было возбуждено в отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет. Также пока неизвестен статус самого Гончарова.

Гончаров был назначен советником губернатора региона в сентябре 2023 года, также он является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.

В ФСБ назвали причину задержания главы Минсельхоза Ростовской области Рачаловского
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Ранее стало известно, что в здании правительства Ростовской области проходят обыски. Позднее в УФСБ по региону сообщили о задержании главы Минсельхоза Константина Рачаловского и возбуждении в отношении него уголовного дела. Министра подозревают в махинациях с выделением государственных субсидий и причастности в хищении 155 миллионов рублей.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рачаловский Константин Николаевич#Гончаров Виктор Георгиевич#Коррупция#Обыски#Правительство Ростовской области#Виктор Гончаров#Происшествия
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