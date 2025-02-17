Силовики нагрянули с обысками в дом к советнику губернатора Ростовской области

По данным канала, обыски прошли дома у Виктора Гончарова. Могут ли они быть связаны с уголовным делом, которое сегодня было возбуждено в отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет. Также пока неизвестен статус самого Гончарова.