Силовики нагрянули с обыском к министру цифрового развития Ростовской области

Напомним, что сотрудникам ФСБ стало известно, что для более эффективной работы в министерстве было принято решение перейти на новое программное обеспечение электронного документооборота. Выбор пал на офисную программу «Дело», которая стоит 60 миллионов рублей. Однако каким-то образом была приобретена лицензия на пакет «Мой офис», стоимость которого в четыре раза меньше (около 15 миллионов).