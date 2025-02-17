Силовики нагрянули с обыском к министру цифрового развития Ростовской области

Posted 17 февраля, 12:35
Published 17 февраля, 12:35
Modified 17 февраля, 12:37
Updated 17 февраля, 12:37
Напомним, что сотрудникам ФСБ стало известно, что для более эффективной работы в министерстве было принято решение перейти на новое программное обеспечение электронного документооборота. Выбор пал на офисную программу «Дело», которая стоит 60 миллионов рублей. Однако каким-то образом была приобретена лицензия на пакет «Мой офис», стоимость которого в четыре раза меньше (около 15 миллионов).
Теперь же у главы Минцифры Ростовской области Евгения Полуянова, а также у еще двух заместителей министра Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко прошли обыски.
Ранее RostovGazeta рассказала, что глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский может быть причастен к хищению 155 миллионов рублей.