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Posted 17 февраля, 12:35

Published 17 февраля, 12:35

Modified 17 февраля, 12:37

Updated 17 февраля, 12:37

Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области

Силовики нагрянули с обыском к министру цифрового развития Ростовской области

17 февраля 2025, 12:35
Спецслужбы провели обыски у руководителя министерства цифрового развития информтехнологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова. Проверка связана с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что сотрудникам ФСБ стало известно, что для более эффективной работы в министерстве было принято решение перейти на новое программное обеспечение электронного документооборота. Выбор пал на офисную программу «Дело», которая стоит 60 миллионов рублей. Однако каким-то образом была приобретена лицензия на пакет «Мой офис», стоимость которого в четыре раза меньше (около 15 миллионов).

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Теперь же у главы Минцифры Ростовской области Евгения Полуянова, а также у еще двух заместителей министра Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко прошли обыски.

Ранее RostovGazeta рассказала, что глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский может быть причастен к хищению 155 миллионов рублей.

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