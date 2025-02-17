Силовики с обысками нагрянули в правительство Ростовской области

Posted 17 февраля, 05:49
Published 17 февраля, 05:49
Modified 17 февраля, 05:51
Updated 17 февраля, 05:51
Подробностей обыскных мероприятий пока нет. По данным Donnews, сотрудники силовых структур появились в здании правительства ранним утром. Что стало причиной их визита, не уточняется.
Официальной информации об обысках нет. В пресс-службе регионального правительства новость еще не прокомментировали.
Ровно две недели назад правоохранители задержали на парковке министра финансов Ростовской области Лилию Федотову. Чиновницу подозревали в совершении преступления, связанного с завышенной процентной ставкой по кредитам для казны. Вскоре министра арестовали и перевели