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Posted 17 февраля, 05:49

Published 17 февраля, 05:49

Modified 17 февраля, 05:51

Updated 17 февраля, 05:51

СМИ: Силовики с обысками нагрянули в правительство Ростовской области

Силовики с обысками нагрянули в правительство Ростовской области

17 февраля 2025, 05:49
Фото: 1MI. СМИ: Силовики с обысками нагрянули в правительство Ростовской области
В очередной раз в правительстве Ростовской области проходят обыски. Силовики нагрянули в здание на площади Советов 17 февраля, сообщают местные СМИ.

Подробностей обыскных мероприятий пока нет. По данным Donnews, сотрудники силовых структур появились в здании правительства ранним утром. Что стало причиной их визита, не уточняется.

Официальной информации об обысках нет. В пресс-службе регионального правительства новость еще не прокомментировали.

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Ровно две недели назад правоохранители задержали на парковке министра финансов Ростовской области Лилию Федотову. Чиновницу подозревали в совершении преступления, связанного с завышенной процентной ставкой по кредитам для казны. Вскоре министра арестовали и перевели

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Обыски#Правительство#Силовики#Правительство региона
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