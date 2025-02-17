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Posted 17 февраля, 09:01

Published 17 февраля, 09:01

Modified 17 февраля, 09:03

Updated 17 февраля, 09:03

Полуянов Евгений, глава Минцифры РО

Силовики задержали замминистра цифрового развития Ростовской области

17 февраля 2025, 09:01
Фото: donland.ru. Полуянов Евгений, глава Минцифры РО
В Ростовской области задержали еще одного высокопоставленного чиновника. Утром 17 февраля вслед за министром сельского хозяйства Рачаловским силовики взяли заместителя главы Минцифры региона, сообщают СМИ.

По информации УФСБ по Ростовской области, министерство предложило перейти на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Ведомство заключило госконтракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на сумму почти 60 миллионов рублей. За эти деньги компания должна была предоставить лицензии и право на использование ПО электронного документооборота «Дело». Вместо этого власти получили лицензию на офисный редактор «Мой офис», который стоит в четыре раза дешевле.

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— СУ СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, — добавили в силовой структуре. — Ведется следствие.

В ТАСС уточнили, что оперативники задержали заместителя министра цифрового развития региона. По данным на сайте правительства, их там всего четверо: Кирилл Дьячкин, Сергей Бондаренко, Алексей Алехин и Владимир Седович. Последний является еще и начальником управления информационных технологий. Кто из них был ответственным за дешевую лицензию, купленную в четыре раза дороже, неизвестно.

Ранее RostovGazeta сообщала, за что задержали донского министра сельского хозяйства.

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