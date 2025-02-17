Силовики задержали замминистра цифрового развития Ростовской области

Posted 17 февраля, 09:01
Published 17 февраля, 09:01
Modified 17 февраля, 09:03
Updated 17 февраля, 09:03
По информации УФСБ по Ростовской области, министерство предложило перейти на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Ведомство заключило госконтракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на сумму почти 60 миллионов рублей. За эти деньги компания должна была предоставить лицензии и право на использование ПО электронного документооборота «Дело». Вместо этого власти получили лицензию на офисный редактор «Мой офис», который стоит в четыре раза дешевле.
— СУ СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, — добавили в силовой структуре. — Ведется следствие.
В ТАСС уточнили, что оперативники задержали заместителя министра цифрового развития региона. По данным на сайте правительства, их там всего четверо: Кирилл Дьячкин, Сергей Бондаренко, Алексей Алехин и Владимир Седович. Последний является еще и начальником управления информационных технологий. Кто из них был ответственным за дешевую лицензию, купленную в четыре раза дороже, неизвестно.
Ранее RostovGazeta сообщала, за что задержали донского министра сельского хозяйства.