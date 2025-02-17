Силовики задержали замминистра цифрового развития Ростовской области

По информации УФСБ по Ростовской области, министерство предложило перейти на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Ведомство заключило госконтракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на сумму почти 60 миллионов рублей. За эти деньги компания должна была предоставить лицензии и право на использование ПО электронного документооборота «Дело». Вместо этого власти получили лицензию на офисный редактор «Мой офис», который стоит в четыре раза дешевле.