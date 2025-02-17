Стали известны подробности задержания главы Минсельхоза Ростовской области

Posted 17 февраля, 07:12
Published 17 февраля, 07:12
Modified 17 февраля, 07:14
Updated 17 февраля, 07:14
Чиновника задержали ранним утром 17 февраля в здании регионального правительства. Там же провели обыски. Предположительно, глава министерства незаконно помогал предприятиям, находившихся в тяжелой финансовой ситуации. Для этого он выделял субсидии из бюджетных денег в рамках госпрограммы. Вероятно, эти предприятия не проходили по критериям для участия в ней, раз в итоге это оказалось незаконным.
Бюджетные средства не помогли предприятиям удержаться на плаву — в итоге их признали банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областной и федеральной казны.
Известно также, что в правительстве региона проходят обыски. Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что правительство оказывает содействие следствию.
Также известно, что силовики нагрянули с обысками к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. Связаны ли два этих происшествия, пока неизвестно.
В правительстве региона заявили, что оказывают содействие следствию.