Стали известны подробности задержания главы Минсельхоза Ростовской области

Чиновника задержали ранним утром 17 февраля в здании регионального правительства. Там же провели обыски. Предположительно, глава министерства незаконно помогал предприятиям, находившихся в тяжелой финансовой ситуации. Для этого он выделял субсидии из бюджетных денег в рамках госпрограммы. Вероятно, эти предприятия не проходили по критериям для участия в ней, раз в итоге это оказалось незаконным.