Стало известно, что происходит в Минцифры Ростовской области сейчас

Posted 17 февраля, 13:32
Published 17 февраля, 13:32
Modified 17 февраля, 13:34
Updated 17 февраля, 13:34
Напомним, что в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области прошли обыски, которые задели главу ведомства Евгения Полуянова и двух его замов — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Речь идет о подозрениях в превышении должностных полномочий. При этом ряд СМИ сообщили о задержании министра.
Однако в правительстве региона эту информацию не подтвердили.
Известно, что сейчас с руководством министерства проводятся следственные действия. «Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов, — подчеркнул Сергей Тюрин.
Ранее RostovGazeta рассказала, что разбирательства начались после того, как стало известно, что чиновники заключили контракт на обновление ПО на сумму 60 миллионов рублей. А вместо этого купили программу «Мой офис» за 15 миллионов.