Стало известно, что происходит в Минцифры Ростовской области сейчас

Напомним, что в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области прошли обыски, которые задели главу ведомства Евгения Полуянова и двух его замов — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Речь идет о подозрениях в превышении должностных полномочий. При этом ряд СМИ сообщили о задержании министра.