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Posted 17 февраля, 13:32

Published 17 февраля, 13:32

Modified 17 февраля, 13:34

Updated 17 февраля, 13:34

Глава Минцифры, Евгений Полуянов

Стало известно, что происходит в Минцифры Ростовской области сейчас

17 февраля 2025, 13:32
Фото: donland.tu. Глава Минцифры, Евгений Полуянов

С руководителями Минцифры Ростовской области проводят следственные действия

В настоящий момент с руководителями Министерства цифрового развития Ростовской области проводятся следственные действия, сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Напомним, что в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области прошли обыски, которые задели главу ведомства Евгения Полуянова и двух его замов — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Речь идет о подозрениях в превышении должностных полномочий. При этом ряд СМИ сообщили о задержании министра.

Однако в правительстве региона эту информацию не подтвердили.

Известно, что сейчас с руководством министерства проводятся следственные действия. «Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов, — подчеркнул Сергей Тюрин.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что разбирательства начались после того, как стало известно, что чиновники заключили контракт на обновление ПО на сумму 60 миллионов рублей. А вместо этого купили программу «Мой офис» за 15 миллионов.

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