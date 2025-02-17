Ученые оценят возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море

Научно-исследовательское судно «Олег Бетин» отправится на просторы Азовского и Черного морей для проведения экспедиций. Так, в Азовском море ученые выяснят, как за последнее время изменилось состояние запасов осетровых рыб. Ведь ранее был зафиксирован рост показателей практически с нуля до трех тысяч тонн рыбы.