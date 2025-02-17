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Posted 17 февраля, 12:34

Published 17 февраля, 12:34

Modified 17 февраля, 12:36

Updated 17 февраля, 12:36

Осетровые

Ученые оценят возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море

17 февраля 2025, 12:34
Фото: azniirkh.vniro.ru. Осетровые
В Азовском море пройдут экспедиции, которые позволят получить сведения о состоянии запасов осетровых видов рыб и оценить возможность восстановления их промысла, сообщает Росрыболовство.

Научно-исследовательское судно «Олег Бетин» отправится на просторы Азовского и Черного морей для проведения экспедиций. Так, в Азовском море ученые выяснят, как за последнее время изменилось состояние запасов осетровых рыб. Ведь ранее был зафиксирован рост показателей практически с нуля до трех тысяч тонн рыбы.

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А вот в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне специалистам предстоит определить закономерность изменений формирования районов и сроков добычи хамсы и шпрота, которые обеспечивают более 60% вылова в регионе.

До этого RostovGazeta рассказала, что около 30% видов рыб вымерли в Азовском море.

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