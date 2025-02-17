Ученые рассказали о положительном побочном эффекте средств от ожирения

Стоит отметить, что ученые уже длительное время ищут новые методы борьбы с зависимостями. Хотя сегодня и существуют одобренные препараты, они эффективны не для всех. Более того, фармацевтические компании считают инвестиции в такие исследования нецелесообразными, полагая, что зависимые пациенты не будут активно стремиться использовать возможность такого лечения. Например, многие курильщики открыто говорят, что им нравится курить.