Ученые рассказали о положительном побочном эффекте средств от ожирения

Posted 17 февраля, 15:45
Published 17 февраля, 15:45
Modified 17 февраля, 16:26
Updated 17 февраля, 16:26
Некоторые пациенты, принимавшие такие препараты, замечали у себя снижение тяги к вредным привычкам, пишет 56orb.ru.
В настоящее время ученые приступили ко второму этапу клинических исследований, чтобы установить, насколько семаглутид может реально помочь пациентам с наркотической и алкогольной зависимостью.
Исследователи намерены выяснить, как именно эти препараты воздействуют на зависимость, а также определить группы пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от такого лечения. Об этом сообщает научное издание Science.
Сегодня на рынке препараты на основе семаглутида представлены под торговыми марками Ozempic и Wegovy. В России аналог этих средств выпускается под брендом «Велгия». Средство предназначено для людей с избыточным весом. Производителем препарата является фармацевтическая компания «Промомед».
Стоит отметить, что ученые уже длительное время ищут новые методы борьбы с зависимостями. Хотя сегодня и существуют одобренные препараты, они эффективны не для всех. Более того, фармацевтические компании считают инвестиции в такие исследования нецелесообразными, полагая, что зависимые пациенты не будут активно стремиться использовать возможность такого лечения. Например, многие курильщики открыто говорят, что им нравится курить.
Когда же у пациентов желание курить или употреблять алкоголь начнет постепенно снижаться на фоне приема препаратов от ожирения, это кардинальным образом изменит ситуацию. При этом важно учитывать тот факт, что лишний вес редко воспринимается как что-то нормальное.
Таким образом, если применение препаратов на основе семаглутида будет одобрено и для лечения наркотической зависимости, то многие пациенты получат от этого значительную пользу. Они смогут справиться одновременно с несколькими проблемами.