Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Азовским морем

Кроме того, прошедшей ночью ПВО перехватило еще 38 беспилотников над Азовским морем и два — над Ростовской областью. В случае с последними их разгромили над Каменским районом. К счастью, обломки падающих БПЛА не привели к разрушениям на земле и пострадавшим.