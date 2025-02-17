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Posted 17 февраля, 05:07

Published 17 февраля, 05:07

Modified 17 февраля, 05:09

Updated 17 февраля, 05:09

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Азовским морем

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Азовским морем

17 февраля 2025, 05:07
Фото: Минобороны России. Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Азовским морем
ВС РФ сбили украинскую крылатую ракету «Нептун» над акваторией Азовского моря. Об этом утром 17 февраля сообщили в Минобороны России.

«Нептун» — управляемая ракета, предназначенная для поражения кораблей. Она появилась сравнительно недавно. Работы по ее разработке начались всего семь лет назад. Оружие создали на основе советской ракеты Х-35. По данным из открытых источников, на вооружение ВСУ «Нептун» поступил в 2020-м.

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Ранее такую же ракету сбивали 4 февраля.

Кроме того, прошедшей ночью ПВО перехватило еще 38 беспилотников над Азовским морем и два — над Ростовской областью. В случае с последними их разгромили над Каменским районом. К счастью, обломки падающих БПЛА не привели к разрушениям на земле и пострадавшим.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Минобороны#Сбитая ракета#Атака#Украинская ракета
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