Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Азовским морем

Posted 17 февраля, 05:07
Published 17 февраля, 05:07
Modified 17 февраля, 05:09
Updated 17 февраля, 05:09
«Нептун» — управляемая ракета, предназначенная для поражения кораблей. Она появилась сравнительно недавно. Работы по ее разработке начались всего семь лет назад. Оружие создали на основе советской ракеты Х-35. По данным из открытых источников, на вооружение ВСУ «Нептун» поступил в 2020-м.
Ранее такую же ракету сбивали 4 февраля.
Кроме того, прошедшей ночью ПВО перехватило еще 38 беспилотников над Азовским морем и два — над Ростовской областью. В случае с последними их разгромили над Каменским районом. К счастью, обломки падающих БПЛА не привели к разрушениям на земле и пострадавшим.