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Posted 17 февраля, 06:41

Published 17 февраля, 06:41

Modified 17 февраля, 14:08

Updated 17 февраля, 14:08

Стало известно, за что задержали главу Минсельхоза Ростовской области

В ФСБ назвали причину задержания главы Минсельхоза Ростовской области Рачаловского

17 февраля 2025, 06:41
Фото: donland.ru. Стало известно, за что задержали главу Минсельхоза Ростовской области

Главу Минсельхоза Ростовской области задержали за незаконную раздачу субсидий

В региональном управлении ФСБ сообщили причину задержания замгубернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области. Силовики поделились информацией 17 февраля.

По версии правоохранителей, чиновник может быть причастен к превышению должностных полномочий при реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Константина Рачаловского подозревают в незаконном выделении средств господдержки сельхозпредприятиям.

Силовики установили, что глава Минсельхоза региона выделил субсидии предприятиям, находившихся в тяжелом финансовом состоянии. После этого получателей денег объявили банкротами.

— Похищены денежные средства в размере 155,2 миллиона рублей, — уточнили в УФСБ.
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В отношении Константина Рачаловского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее ФСБ сообщало о задержании фермера, который пытался дать взятку в полмиллиона рублей, чтоб прекратить проверку на производстве. Его подозревали в хищении средств в виде субсидий. Очевидно, владелец кресьяно-фермерского хозяйства мог стать одним из тех, кому глава Минсельхоза незаконно помог через госпрограмму. Однако эта информация не подтверждена.

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