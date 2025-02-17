В ФСБ назвали причину задержания главы Минсельхоза Ростовской области Рачаловского

Posted 17 февраля, 06:41
Published 17 февраля, 06:41
Modified 17 февраля, 14:08
Updated 17 февраля, 14:08
По версии правоохранителей, чиновник может быть причастен к превышению должностных полномочий при реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Константина Рачаловского подозревают в незаконном выделении средств господдержки сельхозпредприятиям.
Силовики установили, что глава Минсельхоза региона выделил субсидии предприятиям, находившихся в тяжелом финансовом состоянии. После этого получателей денег объявили банкротами.
— Похищены денежные средства в размере 155,2 миллиона рублей, — уточнили в УФСБ.
В отношении Константина Рачаловского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Ранее ФСБ сообщало о задержании фермера, который пытался дать взятку в полмиллиона рублей, чтоб прекратить проверку на производстве. Его подозревали в хищении средств в виде субсидий. Очевидно, владелец кресьяно-фермерского хозяйства мог стать одним из тех, кому глава Минсельхоза незаконно помог через госпрограмму. Однако эта информация не подтверждена.