В ФСБ назвали причину задержания главы Минсельхоза Ростовской области Рачаловского

Ранее ФСБ сообщало о задержании фермера, который пытался дать взятку в полмиллиона рублей, чтоб прекратить проверку на производстве. Его подозревали в хищении средств в виде субсидий. Очевидно, владелец кресьяно-фермерского хозяйства мог стать одним из тех, кому глава Минсельхоза незаконно помог через госпрограмму. Однако эта информация не подтверждена.