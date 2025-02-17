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Posted 17 февраля, 06:27

Published 17 февраля, 06:27

Modified 17 февраля, 06:29

Updated 17 февраля, 06:29

В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра Рачаловского

В правительстве Ростовской области сделали заявление о задержании главы Минсельхоза

17 февраля 2025, 06:27
Фото: donland.ru. В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра Рачаловского

В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра Рачаловского

В пресс-службе правительства Ростовской области прокомментировали задержание замгубернатора — министра сельского хозяйства. Правоохранители взяли Константина Рачаловского на рабочем месте 17 февраля.

До этого стало известно об обысках в здании правительства. Вероятно, силовики искали определенную документацию. Позже появилась информация о задержании главы Минсельхоза. Причины этого пока не раскрываются.

В региональном правительстве подтвердили задержание и добавили, что содействуют следствию.

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Ранее подобным образом задержали министра финансов Лилию Федотову. Она трудилась на своей должности около 14 лет. Рачаловский возглавлял министерство чуть меньше, порядка 11 лет. Однако оба они, как и Андрей Майер, Татьяна Быковская, Виталий Кушнарев и Сергей Сидаш, входили в состав команды предыдущего губернатора Василия Голубева. Сам экс-глава сейчас перешел в Совет Федерации, сменив Ирину Рукавишникову на месте сенатора от Ростовской области.

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