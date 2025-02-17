В правительстве Ростовской области сделали заявление о задержании главы Минсельхоза

Ранее подобным образом задержали министра финансов Лилию Федотову. Она трудилась на своей должности около 14 лет. Рачаловский возглавлял министерство чуть меньше, порядка 11 лет. Однако оба они, как и Андрей Майер, Татьяна Быковская, Виталий Кушнарев и Сергей Сидаш, входили в состав команды предыдущего губернатора Василия Голубева. Сам экс-глава сейчас перешел в Совет Федерации, сменив Ирину Рукавишникову на месте сенатора от Ростовской области.