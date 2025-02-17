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Posted 17 февраля, 11:16

Published 17 февраля, 11:16

Modified 17 февраля, 11:18

Updated 17 февраля, 11:18

Балконы многоэтажки

В Ростове-на-Дону 25-летний парень выпал с балкона многоэтажки

17 февраля 2025, 11:16
Фото: 1MI. Балконы многоэтажки
В Нахичевани 25-летний ростовчанин выпал с балкона и разбился насмерть. Об этом 17 февраля сообщают местные СМИ.

Жуткое ЧП случилось накануне ночью. Горожанин находился в одном из домов ЖК «Красный Аксай». Парень вышел на балкон и упал вниз. С какой высоты летел молодой человек, не уточняется. По данным сервиса «Яндекс.карты», по адресу 35-я линия, 89/32 находится 20-этажный дом.

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По информации телеканала «Дон 24», очевидцы вызвали медиков, но спасти ростовчанина не удалось. Прибывший фельдшер констатировал смерть человека.

Ранее с моста на трассе М-4 «Дон» упал мужчина. Он чудом выжил после этого, но попал в больницу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мост#Балкон#ЖК Красный Аксай#Происшествия
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