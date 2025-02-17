В Ростове-на-Дону 25-летний парень выпал с балкона многоэтажки

Жуткое ЧП случилось накануне ночью. Горожанин находился в одном из домов ЖК «Красный Аксай». Парень вышел на балкон и упал вниз. С какой высоты летел молодой человек, не уточняется. По данным сервиса «Яндекс.карты», по адресу 35-я линия, 89/32 находится 20-этажный дом.