В Ростове прошел народный сход против рейдерского захвата садового товарищества

В товариществе проживает пять тысяч человек, которые вынуждены терпеть произвол. Рейдеры берут деньги с жителей, но тратят их исключительно на свои нужны. Из-за этого в садоводстве нет электричества, не убирают мусор, вырастают свалки. Чтобы жить в комфорте, людям приходится делать все за свой счет.