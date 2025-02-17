В Ростове прошел народный сход против рейдерского захвата садового товарищества

Posted 17 февраля, 08:01
Published 17 февраля, 08:01
Modified 17 февраля, 08:03
Updated 17 февраля, 08:03
В субботу днем, 15 февраля, в Ростове-на-Дону произошел народный сход жителей садового товарищества, расположенного в поселке Ковалева Аксайского района. Люди рассказали, что в садоводстве творится полный хаос и все из-за рейдерского захвата со стороны группы, приближенной к руководству поселения.
В товариществе проживает пять тысяч человек, которые вынуждены терпеть произвол. Рейдеры берут деньги с жителей, но тратят их исключительно на свои нужны. Из-за этого в садоводстве нет электричества, не убирают мусор, вырастают свалки. Чтобы жить в комфорте, людям приходится делать все за свой счет.
Добавим, что жители РСМ-2 просят Следственный комитет вмешаться и решить проблему.
Ранее полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове.