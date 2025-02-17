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Posted 17 февраля, 08:01

Published 17 февраля, 08:01

Modified 17 февраля, 08:03

Updated 17 февраля, 08:03

В Ростове прошел народный сход против рейдорского захвата садового товарищества

В Ростове прошел народный сход против рейдерского захвата садового товарищества

17 февраля 2025, 08:01
Фото: 1MI. В Ростове прошел народный сход против рейдорского захвата садового товарищества
Жители садового товарищества РСМ-2, захваченного рейдерами, приехали в Ростов-на-Дону и вышли на народный сход, чтобы направить обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В субботу днем, 15 февраля, в Ростове-на-Дону произошел народный сход жителей садового товарищества, расположенного в поселке Ковалева Аксайского района. Люди рассказали, что в садоводстве творится полный хаос и все из-за рейдерского захвата со стороны группы, приближенной к руководству поселения.

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В товариществе проживает пять тысяч человек, которые вынуждены терпеть произвол. Рейдеры берут деньги с жителей, но тратят их исключительно на свои нужны. Из-за этого в садоводстве нет электричества, не убирают мусор, вырастают свалки. Чтобы жить в комфорте, людям приходится делать все за свой счет.

Добавим, что жители РСМ-2 просят Следственный комитет вмешаться и решить проблему.

Ранее полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове.

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