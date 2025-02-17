Военные отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью

Posted 17 февраля, 04:04
Published 17 февраля, 04:04
Modified 17 февраля, 04:06
Updated 17 февраля, 04:06
Воздушные цели подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Очевидно, обломки дронов упали вдали от жилого секторы.
Накануне вечером в регионе объявили беспилотную опасность. Уведомления в приложении МЧС получили жители ряда районов, в том числе и Каменского. Отбой опасности дали только ближе к утру. А вот сирены так и не стали включать во время атак.
— Как мы увидим уведомление об этой опасности и спрячемся, если уже спим? — возмущаются местные жители. — Почему нельзя включить на улицах систему оповещения?