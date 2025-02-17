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Posted 17 февраля, 04:04

Published 17 февраля, 04:04

Modified 17 февраля, 04:06

Updated 17 февраля, 04:06

Военные отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью

Военные отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью

17 февраля 2025, 04:04
Фото: Минобороны России. Военные отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью
В ночь на 17 февраля Ростовскую область пытались атаковать с воздуха. Как сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь, БПЛА были подавлены в Каменском районе.

Воздушные цели подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Очевидно, обломки дронов упали вдали от жилого секторы.

Север Ростовской области атаковали с воздуха
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Накануне вечером в регионе объявили беспилотную опасность. Уведомления в приложении МЧС получили жители ряда районов, в том числе и Каменского. Отбой опасности дали только ближе к утру. А вот сирены так и не стали включать во время атак.

— Как мы увидим уведомление об этой опасности и спрячемся, если уже спим? — возмущаются местные жители. — Почему нельзя включить на улицах систему оповещения?
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Сирена#Атака БПЛА#Военные
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