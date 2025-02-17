Взятки за трупы: уголовное дело завели на руководство морга в Таганроге после обысков

Posted 17 февраля, 08:42
Published 17 февраля, 08:42
Modified 17 февраля, 08:44
Updated 17 февраля, 08:44
По данным силовиков, в морге систематически вымогали взятки у местных жителей. Сотрудники решили подзаработать, предлагая ускорить процесс выдачи тел за деньги. Полученные средства не проводили через кассу и, следовательно, не поступали в областной бюджет.
После того, как ФСБ собрала необходимые материалы, следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки с вымогательство (часть 5 статьи 290 УК РФ). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.