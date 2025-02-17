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Posted 17 февраля, 08:42

Published 17 февраля, 08:42

Modified 17 февраля, 08:44

Updated 17 февраля, 08:44

Взятки за трупы: уголовное дело завели на сотрудников морга в Таганроге

Взятки за трупы: уголовное дело завели на руководство морга в Таганроге после обысков

17 февраля 2025, 08:42
Фото: Изображение Midjourney. Взятки за трупы: уголовное дело завели на сотрудников морга в Таганроге

Уголовное дело завели на сотрудников морга в Таганроге после обысков

Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге вместе со своим руководителем стали фигурантами уголовного дела по статье о вымогательстве взяток. Об этом 17 февраля сообщает управление ФСБ по Ростовской области.

По данным силовиков, в морге систематически вымогали взятки у местных жителей. Сотрудники решили подзаработать, предлагая ускорить процесс выдачи тел за деньги. Полученные средства не проводили через кассу и, следовательно, не поступали в областной бюджет.

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После того, как ФСБ собрала необходимые материалы, следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки с вымогательство (часть 5 статьи 290 УК РФ). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Таганрог#Взятки#Судебно-медицинская экспертиза#Уголовное дело#Вымогательство#Морг
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