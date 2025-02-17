«Жизнь в судах»: как не допустить проблем в садовых товариществах Ростовской области

Сергей Рождественский объяснил, что председателем стал после проведенного собрания. Собеседник считает, что за него отдали голос более 50% садоводов. На уточнения корреспондента RostovGazeta о том, что 21 и 112 человек вряд ли можно расценивать как более 50% среди условно говоря 5 тысяч, председатель сослался на закон.