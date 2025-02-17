«Жизнь в судах»: как не допустить проблем в садовых товариществах Ростовской области

Posted 17 февраля, 14:44
Published 17 февраля, 14:44
Modified 17 февраля, 14:47
Updated 17 февраля, 14:47
Садовые некоммерческие товарищества в Ростовской области нередко называют «отдельным государством», с которым должностные лица чаще предпочитают «не связываться». Вопросов в СНТ возникает много. Нередко их решать приходится через суд.
Садовое товарищество «Ростсельмашевец-2» существует уже 30 лет. Здесь расположено порядка 5,2 тысячи земельных участков. Жители рассказывают, что это земли завода Ростсельмаш, часть из которых предоставлена в собственность и пользование гражданам.
«СНТ или ДНТ существует с целью содержания общего имущества. Для этого и утверждаются общим собранием членские взносы. Общее собрание — это высший орган товарищества. А у нас происходит какой-то театр абсурда», — отмечает жительница СНТ Наталья.
Собеседница уточняет, что еще в 2018 году ДНТ «Ростсельмашевец-2» из-за огромных долгов по оплате света и мусора было признано банкротом. Назначен управляющий и проводилось конкурсное производство. Единственным тогда общим имуществом садоводства были электросети. Но их по суду в 2021 году передали на баланс администрации Аксайского района.
«Это последнее имущество, которое было в садоводстве», — уточняет Наталья.
Собственница участка Ирина добавляет, что сегодня ситуация с электроснабжением садоводства далека от идеальной. Сети старые, изношенные и не справляются с существующей нагрузкой.
«Напряжение очень маленькое. Люди греются котлами, дровами. Например, мы зимой категорически предпочитаем туда не ездить», — отмечает Ирина.
Собеседница рассказывает, что обращалась с этим вопросом в администрацию Аксайского района. Но там сообщили, что местные власти не являются сетевой организацией и не оказывают услуги по передаче электрической энергии.
Однако проблема с обеспечением жителей электричеством — не единственная в садоводстве. Жители напоминают, что вместо ликвидации ДНТ в состоянии банкротства, конкурсный управляющий самостоятельно установил членские взносы. Не проводя общего собрания, где люди могли изъявить свою волю, якобы заключил мировое соглашение — на выплату долгов кредиторам за счет членских взносов.
«Минуя всю процедуру, он погасил долги, чтобы сохранить недееспособное юрлицо. Для того чтобы потом стать исполняющим обязанности председателя. Он нам сам говорил, что теперь с нами на всю жизнь, поскольку провести собрание мы не можем», — говорит Наталья.
По словам жителей, членские взносы им установили ценой один рубль на один квадратный метр.
«Например, если у человека 6 соток, он должен был оплатить 7,2 тысячи рублей. А если больше, то и сумма получалась больше. Это продолжалось пять лет», — отмечают люди.
Из-за неуплаты членских взносов, по словам собеседников, начались массовые иски в суды — так с людей взыскивали средства.
«Он же уверял, что все жители являются членами садоводства. А при этом общего имущества у нас нет, и реестр членов отсутствует — он утерян», — объясняет Наталья.
В августе 2022 года в правлении садоводства появилось новое действующее лицо — Сергей Рождественский.
«Якобы его избрали на собрании, и голоса за него отдали 21 член садоводства. Вот он и зарегистрировал себя председателем. Это при том, что собственников в садоводстве более пяти тысяч! Мы обратились с исками, чтобы признать незаконными его действия, и все установленные, в том числе и конкурсным управляющим, членские взносы», — отмечает Наталья.
Суд удовлетворил требование горожан. Сбор членских взносов с граждан (в июле 2023 г.) и назначение Рождественского председателем (в июле 2024 г.) было признано незаконными. Этот документ есть в наличии редакции.
«Но даже после этого он продолжал собирать деньги, заключать договоры, ссылаясь на то, что по выписке он председатель. Чтобы исполнить решение суда, юристы обратились в налоговую — внести запись о том, что Рождественский не председатель. В январе 2025 года налоговая начала проверку. Запросила у него данные. А в конце января он принес в налоговую новый протокол о том, что якобы в октябре 2024 года, будучи на тот момент „незаконным“, он опять проводил какое-то собрание. И уже не 21, а 112 человек снова избрали его председателем», — рассказывает Наталья.
Собеседница добавляет, что для понимания, куда направляются членские взносы, жители обратились к индивидуальному аудитору, который проводит ревизионные проверки. Заключение о документальном исследовании бухгалтерских документов СНТ «Ростсельмашевец-2» есть в наличии RostovGazeta.
В нем сообщается, что за пять лет сумма денежных средств, поступивших в качестве оплаты членских и иных взносов, а также добровольных платежей на расчетные счета ДНТ «Ростсельмашевец-2» составила 79,4 миллиона рублей.
Из них документальная обоснованность, на что было израсходовано свыше 54,4 миллиона рублей, отсутствует. В частности, в исследовании сообщается, что более 1,5 миллиона рублей было перечислено в распоряжение конкурсного управляющего в качестве возмещения расходов. При этом «установить характер данных взаиморасчетов» не представилось возможным.
Большие суммы средств направлялись индивидуальным предпринимателям и различным ООО. Также зафиксировано и перечисление средств в один из интернет-магазинов, и оплата банковской картой товаров и услуг.
Здесь же подведен и вывод.
«Можно утверждать, что какой-либо сбор денежных средств на содержание имущества (ремонт дорог, обрезка деревьев, содержание собак и пр.), не принадлежащего ДНТ „Ростсельмашевец-2“ не может производится с собственников (членов) названого товарищества», — уточнено в результате проверки.
По данным сайта проверки контрагентов RusProfile, 5 февраля 2025 года наименование садоводства изменено с СНТ «Ростсельмашевец-2» на СНТ «РСМ-2». Председателем правления с 2022 года указан Сергей Рождественский.
«То есть он по-прежнему заключает сделки, собирает деньги с людей, тратит их. Как нам говорят: „Вы — садоводство, вы свое государство, вы сами собирайтесь и решайте!“ А как нам самим собраться?» — недоумевает Наталья.
Собеседники объясняют, что реестр собственников отсутствует. На организацию собрания нужны средства — чтобы арендовать огромный зал для мероприятия, чтобы оповестить каждого, отправив заказное почтовое уведомление.
«А как найти контакты всех собственников огромного садоводства? Где взять средства на организацию всего этого? Сделать все это нереально», — уверена Наталья.
Люди рассказывают, что продолжат отстаивать свои права в судах.
«Чтобы оспорить предыдущие проблемы, нам потребовалось два года. А теперь все это предстоит делать снова. За этот срок он снова соберет еще миллионов, наверное, 50», — возмущаются собственники.
В качестве примера люди показывают, как выглядит здание правления садоводства.
«Как нам сообщили, на этот „сарай“ якобы было потрачено свыше миллиона рублей. Никаких подтверждений этому нет. Но так отчитались перед садоводами», — уточняет Наталья.
Для понимания происходящего корреспондент RostovGazeta связался и с председателем садоводства. Вроде бы и беседа состоялась. Однако ответы на поставленные вопросы не особо пролили свет на ситуацию.
Сергей Рождественский объяснил, что председателем стал после проведенного собрания. Собеседник считает, что за него отдали голос более 50% садоводов. На уточнения корреспондента RostovGazeta о том, что 21 и 112 человек вряд ли можно расценивать как более 50% среди условно говоря 5 тысяч, председатель сослался на закон.
«Пусть жители откроют 217 федеральный закон и почитают, как вообще считаются голоса. Многие просто-напросто сидят в сетях, слушают, что говорят бабушки или незнающие люди и делают из этого свое мнение. Проверить подлинность информации никто почему-то не удосуживается. Но критиковать все мастера», — подчеркнул Сергей Рождественский.
В наличии редакции есть апелляционное определение суда, датированное 28 ноября 2024 года. В нем разъясняется, что на общем собрании членов ДНТ присутствовал 21 человек. Суд указал на отсутствие кворума на этом собрании, и признал решение собрания незаконным.
«Мне интересно другое. Почему люди не хотят узнать правду? Почему они не обращаются просто ко мне. Приехать и спросить. Не слушать, что говорят в сетях, а приехать и спросить у председателя: „Что у нас вообще происходит?“ Вот кому надо — приезжают. С чего такая информация, что садоводство не существует? Открываем сайт налоговой инспекции, которая ведет официальный реестр. И там — СНТ, действующая организация. Никаких вопросов нет», — сообщает Сергей Рождественский.
Юрист Михаил Лунтовский считает, что серьезные проблемы в основном возникают в больших садоводствах, где более тысячи участков. Связаны эти проблемы с тем, что садоводов практически невозможно организовать на участие в общем собрании.
«А когда люди не приходят на собрания, естественно, у правления появляется возможность принимать какие угодно решения. В том числе и фальсифицировать протоколы», — подчеркивает Михаил Лунтовский.
Юрист уточняет, что теперь закон позволяет проводить не только очные, но и очно-заочные собрания. Причем и путем обзвона членов СНТ по предоставленным номерам. И даже путем направления бланка голосования по электронной почте.
«Проводить собрание можно даже с помощью социальных сетей, если это прописано в Уставе», — уточняет юрист.
Собеседник вспоминает, как помогал садоводам «Ростсельмашевца-2» обжаловать в суде незаконные решения.
«Когда садоводство было в банкротстве я бодался с арбитражным управляющим, который общие собрания проводил вообще в одиночку. То есть сам принимал решения, никого не уведомляя. А мы эти решения потом отменяли в арбитражном суде», — говорит юрист.
Собеседник уверен, что садоводам «Ростсельмашевца-2» прежде всего нужно собрать инициативную группу — не менее 10% собственников. Она вправе инициировать проведение общего собрания.
«Ну, а потом останется провести собрание, на котором снять председателя с должности и выбрать другого. В свое время я и сам участвовал в подобной процедуре в одном из СНТ Аксайского районе. Там председатель тоже не хотел уступать свое место. Но в конце концов правильно организованное мероприятие привело к тому, что он ушел. А новый председатель правления руководит уже второй срок и все довольны. Все должно быть прозрачно, доступно и открыто. В федеральном законе 217 прописана четкая процедура, как это можно сделать», — резюмирует Лунтовский.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей СНТ в Ростове хотели оставить в зиму без тепла.