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Posted 18 февраля, 16:12

Published 18 февраля, 16:12

Modified 19 февраля, 10:27

Updated 19 февраля, 10:27

Банк «Центр-инвест» выступил в поддержку проекта «Акселератор АРФГ — 2025»

Банк «Центр-инвест» выступил в поддержку проекта «Акселератор АРФГ — 2025»

18 февраля 2025, 16:12
Фото: Изображение Midjourney.
Программа Акселератора финтех-проектов Ассоциации развития финансовой грамотности была запущена при участии банка «Центр-инвест».

В этом году 12 стартапов станут участниками «Акселератора АРФГ — 2025». Программа разработана для помощи в создании и развитии современных IT-решений в сфере финансов, направленных на защиту граждан от ошибок при использовании финансовых сервисов посредством обучения финансовой грамотности.

В задачи программы входит повышение количества готовых сервисов, готовых к интеграции, которые позволят значительно сократить риски клиентских и пользовательских ошибок в линейках продуктов банковских организаций за счет повышения финансовой грамотности пользователей.

Банк «Центр-инвест» обладает значительным опытом в области финансового просвещения населения. В 2021 году организация стала первым российским банком, аккредитованным Ассоциацией развития финансовой грамотности.

В банке «Центр-инвест» реализуются акселерационные программы по шести направлениям: для начинающих и действующих бизнесменов, для самозанятых, а также для учителей, участников маркетплейсов, инженеров ДГТУ и участников внешнеэкономической деятельности. Выручка прошедших акселератор представителей бизнеса увеличивается в среднем на 20%. Уже свыше 8600 россиян обучились в рамках данной программы.

Более десятка лет в банке реализуется бесплатный социально-образовательный проект «Центр финансовой грамотности» для учащихся образовательных учреждений, предпринимателей и пенсионеров. В настоящее время пять центров постоянно работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. Эксперты и волонтеры центров предоставили свыше 2 миллионов бесплатных консультаций по финансовым вопросам.

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