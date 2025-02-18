Банк «Центр-инвест» выступил в поддержку проекта «Акселератор АРФГ — 2025»

В банке «Центр-инвест» реализуются акселерационные программы по шести направлениям: для начинающих и действующих бизнесменов, для самозанятых, а также для учителей, участников маркетплейсов, инженеров ДГТУ и участников внешнеэкономической деятельности. Выручка прошедших акселератор представителей бизнеса увеличивается в среднем на 20%. Уже свыше 8600 россиян обучились в рамках данной программы.