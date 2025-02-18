Банки стали массово отказывать в кредитных картах жителям Ростовской области

Posted 18 февраля, 13:41
Published 18 февраля, 13:41
Modified 18 февраля, 13:43
Updated 18 февраля, 13:43
Аналитики установили, что среди 30 регионов России больше всего выданных кредиток зафиксировано в Москве. Ростовская область при этом расположилась в списке на пятом месте. Всего дончанам в январе 2025 года одобрили 39,3 тысячи карт.
При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, количество выданных кредиток сократилось на 22%.
Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, теперь для получения карты будут рассматривать граждан с хорошей кредитной историей. Людям с недостаточными доходами при этом, наоборот, банки будут отказывать.