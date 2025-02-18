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Posted 18 февраля, 13:41

Published 18 февраля, 13:41

Modified 18 февраля, 13:43

Updated 18 февраля, 13:43

Кредитная карта

Банки стали массово отказывать в кредитных картах жителям Ростовской области

18 февраля 2025, 13:41
Фото: 1MI. Кредитная карта
Ростовская область попала в топ-5 регионов с наибольшим количеством выданных кредитных карт. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Аналитики установили, что среди 30 регионов России больше всего выданных кредиток зафиксировано в Москве. Ростовская область при этом расположилась в списке на пятом месте. Всего дончанам в январе 2025 года одобрили 39,3 тысячи карт.

При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, количество выданных кредиток сократилось на 22%.

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, теперь для получения карты будут рассматривать граждан с хорошей кредитной историей. Людям с недостаточными доходами при этом, наоборот, банки будут отказывать.

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Ранее стало известно о резком снижении размера автокредита в регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кредит#Статистика#Аналитики#Денежно-кредитная политика#Кредитные карты#Национальное бюро кредитных историй
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