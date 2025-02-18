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Posted 18 февраля, 11:17

Published 18 февраля, 11:17

Modified 18 февраля, 11:19

Updated 18 февраля, 11:19

Выпускники 9-х классов

Для выпускников 9 класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов

18 февраля 2025, 11:17
Фото: 1MI. Выпускники 9-х классов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий сдавать два экзамена вместо четырех для поступления в колледжи и техникумы. Ростовская область стала одним из пяти пилотных регионов, где введут новую систему.

Как сообщил депутат донского парламента Владимир Срабонянц, помимо Ростовской области, число экзаменов сократят в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Северная Осетия-Алания и в Тюменской области.

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— Ко второму чтению законопроекта список регионов, в которых будут реализованы нормы закона, может быть расширен, — уточнил в своем telegram-канале парламентарий.

Ранее RosgovGazeta сообщала, что думает об отмене половины экзаменов ОГЭ председатель ростовского Облпрофсоюза образования.

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