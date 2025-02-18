Для выпускников 9 класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов

Posted 18 февраля, 11:17
Published 18 февраля, 11:17
Modified 18 февраля, 11:19
Updated 18 февраля, 11:19
Как сообщил депутат донского парламента Владимир Срабонянц, помимо Ростовской области, число экзаменов сократят в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Северная Осетия-Алания и в Тюменской области.
— Ко второму чтению законопроекта список регионов, в которых будут реализованы нормы закона, может быть расширен, — уточнил в своем telegram-канале парламентарий.
Ранее RosgovGazeta сообщала, что думает об отмене половины экзаменов ОГЭ председатель ростовского Облпрофсоюза образования.