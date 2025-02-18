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Posted 18 февраля, 15:34

Published 18 февраля, 15:34

Modified 18 февраля, 15:36

Updated 18 февраля, 15:36

Зима в Ростове

До -26 градусов похолодает в Ростовской области

18 февраля 2025, 15:34
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове
Морозы до -26 градусов, гололед и туман ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни. Об этом рассказали синоптики.

В период с 19 по 21 февраля в Ростове осадков не будет, а солнце будет периодически выглядывать из-за облаков. Проезжие части и тротуары могут стать скользкими из-за гололедицы, а ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

В четверг, 20 февраля, температура опустится до -13 градусов. На следующий день, 21 февраля, ростовчанам следует ждать усиление ветра до 14 метров в секунду. Воздух при этом слегка потеплеет до -11 градусов.

В Ростовской области в эти дни осадков не будет, лишь по южной части региона пройдет снег. Местами будет туманно, прогнозируются изморозь и гололедица на дорогах. Температура при этом на севере региона опустится вплоть до -26 градусов.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Погода#Прогноз#Температура#Синоптики#Морозы
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