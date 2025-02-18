«Домклик»: Средняя цена на жилье по «Семейной ипотеке» составила 7,8 млн рублей

Posted 18 февраля, 15:35
Published 18 февраля, 15:35
Modified 18 февраля, 15:35
Updated 18 февраля, 15:35
«Семейная ипотека» действует в России седьмой год. В конце прошлого года доля этой программы в общем объеме выдач Сбера достигла 65% — максимальный показатель за все время. То есть для семей с детьми это очень важный механизм поддержки в решении жилищного вопроса, отметили в «Домклик», добавив, что программа стимулирует спрос на новостройки, поддерживая тем самым строительный сектор, пишет vostokmedia.com.
В начале прошлого года доля частного домостроения в общем объеме «Семейной ипотеки» была немалой — 23%. Однако в течение года этот показатель стал снижаться, что, вероятно, объясняется переводом сектора ИЖС на эскроу-счета, наряду с многоквартирными домами.
Средняя площадь приобретаемого по «Семейной ипотеке» жилья — 35 квадратных метров (однокомнатная), 55 квадратных метров (двухкомнатная) и 72 квадратных метра (трехкомнатная). Доля однушек в сделках составила в декабре 2024 года почти половину — 50%, доля двушек — 35%, более просторных квартир — примерно 15%.
Медианная стоимость жилья по этой программе в начале 2025 года составила 7,8 миллиона рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость составила шесть миллионов рублей, а в ЦФО — 10,3 миллиона рублей. Вполне ожидаемо, что в ЦФО и СЗФО — самая высокая цена на жилье. Также на центральные регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». К примеру, доля Москвы составляет 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Среднероссийский размер кредита по «Семейной ипотеке» — 5,5 миллиона рублей. Максимальный размер зафиксирован в ЦФО (7 млн рублей), а минимальный — в УФО, СКФО и ПФО (от 4,4 до 4,8 млн рублей).
Средний по России первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» — 2,3 миллиона рублей, в ЦФО — это 3,3 миллиона рублей, а в СКФО — 1,5 миллиона рублей. В ЦФО и СЗФО, где много платежеспособных покупателей с живыми деньгами, первоначальный взнос составляет около 30% от всей стоимости недвижимости. В таких регионах РФ, как ЮФО, СФО, УФО и СКФО, этот показатель составляет около 25%.
ЦФО и СЗФО лидируют и по размеру ежемесячного платежа — 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Минимальная по стране сумма зафиксирована в СКФО — 27,7 тысячи рублей.
Также аналитики «Домклик» выяснили, что среднероссийский срок ипотечного кредитования составляет 28 лет. Этот показатель практически одинаковый во всех округах.
При этом для покупателей жилья из центральных регионов характерны более короткие сроки кредитования. Это касается, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя, по данным на начало текущего года, сроки кредитования в обоих мегаполисах не сильно оторвались от общероссийских.
«Текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок», — подытоживают эксперты «Домклик».