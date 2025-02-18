«Домклик»: Средняя цена на жилье по «Семейной ипотеке» составила 7,8 млн рублей

Медианная стоимость жилья по этой программе в начале 2025 года составила 7,8 миллиона рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость составила шесть миллионов рублей, а в ЦФО — 10,3 миллиона рублей. Вполне ожидаемо, что в ЦФО и СЗФО — самая высокая цена на жилье. Также на центральные регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». К примеру, доля Москвы составляет 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.