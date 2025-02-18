Эксперт объяснил, почему подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

Posted 18 февраля, 15:40
Published 18 февраля, 15:40
Modified 18 февраля, 15:42
Updated 18 февраля, 15:42
Напомним, что стоимость проезда от Москвы до Краснодара по платным участкам М-4 «Дон» возросла, превысив 4,5 тысячи рублей.
По словам общественника, этому способствовала инфляция. В частности, реальный рост цен на строительные материалы и дорожно-строительные работы.
«Не надо забывать и о том, что порядка 90% дорожно-строительной техники у нас импортного производства. Техника быстро изнашивается. Замена техники или вышедшей из строя запчасти требует серьезных затрат», — отмечает Сергей Левченко.
Собеседник подчеркивает, что более-менее нормальный асфальтоукладчик стоит сегодня порядка 30-40 миллионов рублей, каток — 10-15 миллионов. Это специализированная техника. Ее ассортимент на рынке не особо разнообразен. Поэтому сэкономить на покупке не получится.
«Я очень надеюсь, что в ближайшее время появится как можно больше произведенной в России дорожно-строительной техники. И хотя бы в этом вопросе удастся регулировать цены. А пока стоимость проезда по М-4 „Дон“ продолжит повышаться», — полагает эксперт.
Ранее RostovGazeta предупреждала о пробках на трассе М-4 «Дон», которые выросли из-за дорожных работ в Ростовской области.