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Posted 18 февраля, 15:40

Published 18 февраля, 15:40

Modified 18 февраля, 15:42

Updated 18 февраля, 15:42

М-4 «Дон»

Эксперт объяснил, почему подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

18 февраля 2025, 15:40
Фото: ГК «Автодор». М-4 «Дон»
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Эксклюзив
Эксперт в области дорожного строительства, член регионального штаба Народного фронта Сергей Левченко сообщил RostovGazeta, что на повышение стоимости проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон» в Ростовской области оказывают влияние несколько факторов.

Напомним, что стоимость проезда от Москвы до Краснодара по платным участкам М-4 «Дон» возросла, превысив 4,5 тысячи рублей.

По словам общественника, этому способствовала инфляция. В частности, реальный рост цен на строительные материалы и дорожно-строительные работы.

«Не надо забывать и о том, что порядка 90% дорожно-строительной техники у нас импортного производства. Техника быстро изнашивается. Замена техники или вышедшей из строя запчасти требует серьезных затрат», — отмечает Сергей Левченко.
Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал с 17 февраля
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Собеседник подчеркивает, что более-менее нормальный асфальтоукладчик стоит сегодня порядка 30-40 миллионов рублей, каток — 10-15 миллионов. Это специализированная техника. Ее ассортимент на рынке не особо разнообразен. Поэтому сэкономить на покупке не получится.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время появится как можно больше произведенной в России дорожно-строительной техники. И хотя бы в этом вопросе удастся регулировать цены. А пока стоимость проезда по М-4 „Дон“ продолжит повышаться», — полагает эксперт.

Ранее RostovGazeta предупреждала о пробках на трассе М-4 «Дон», которые выросли из-за дорожных работ в Ростовской области.

Число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области
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