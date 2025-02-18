Эксперт объяснил, почему подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

Собеседник подчеркивает, что более-менее нормальный асфальтоукладчик стоит сегодня порядка 30-40 миллионов рублей, каток — 10-15 миллионов. Это специализированная техника. Ее ассортимент на рынке не особо разнообразен. Поэтому сэкономить на покупке не получится.