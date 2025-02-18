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Posted 18 февраля, 07:35

Published 18 февраля, 07:35

Modified 18 февраля, 07:38

Updated 18 февраля, 07:38

Эксперт высказал мнение о перспективах урегулирования украинского конфликта

18 февраля 2025, 07:35
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал свое мнение о ситуации с возможностью урегулирования украинского конфликта.

По мнению эксперта, конфликт между администрацией президента Дональда Трампа и глобалистами может негативно сказаться на решении украинского вопроса. По словам Дробницкого, европейские лидеры уже охарактеризовывают возможное соглашение по Украине между Россией и США как грязную сделку, пишет «Ридус». Как утверждает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, если США и Россия достигнут каких-либо соглашений без согласия Брюсселя и Киева, это будет невозможно реализовать из-за отсутствия поддержки со стороны ЕС.

Каллас подчеркнула, что соглашение не будет иметь силы, пока не получит одобрение Европы, и до этого момента Евросоюз и Украина не будут ничего выполнять. Это действительно серьёзный вопрос, добавил эксперт.

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