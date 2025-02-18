Эксперт высказал мнение о перспективах урегулирования украинского конфликта

По мнению эксперта, конфликт между администрацией президента Дональда Трампа и глобалистами может негативно сказаться на решении украинского вопроса. По словам Дробницкого, европейские лидеры уже охарактеризовывают возможное соглашение по Украине между Россией и США как грязную сделку, пишет «Ридус». Как утверждает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, если США и Россия достигнут каких-либо соглашений без согласия Брюсселя и Киева, это будет невозможно реализовать из-за отсутствия поддержки со стороны ЕС.