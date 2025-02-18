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Posted 18 февраля, 08:17

Published 18 февраля, 08:17

Modified 18 февраля, 08:19

Updated 18 февраля, 08:19

Тушение микроавтобуса

Газель загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону

18 февраля 2025, 08:17
Фото: 12.mchs.gov.ru. Тушение микроавтобуса
В Ростове произошел пожар посреди дороги. ЧП случилось на улице Ленина утром 18 февраля.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. По информации ГУ МЧС по региону, пожар начался в пути следования. Водитель успел остановить «Газель» и даже попытался потушить ее. Проезжавшие мимо автомобилисты тоже бросились на помощь с огнетушителями. Однако бороться с пламенем было непросто.

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Видео: t.me/glavnyi_rostov. Газель загорелась прямо в пути на Ленина в Ростове

Вскоре прибыли спасатели, которые потушили огонь. На вызов приехали восемь человек на двух автоцистернах и оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Неделю назад пожар случился в автобусе №10 в Ростове-на-Дону. Подробнее об этом ЧП читайте по ссылке.

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