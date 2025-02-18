Газель загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону

В соцсетях появились кадры с места происшествия. По информации ГУ МЧС по региону, пожар начался в пути следования. Водитель успел остановить «Газель» и даже попытался потушить ее. Проезжавшие мимо автомобилисты тоже бросились на помощь с огнетушителями. Однако бороться с пламенем было непросто.