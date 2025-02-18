Газель загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону

Posted 18 февраля, 08:17
Published 18 февраля, 08:17
Modified 18 февраля, 08:19
Updated 18 февраля, 08:19
В соцсетях появились кадры с места происшествия. По информации ГУ МЧС по региону, пожар начался в пути следования. Водитель успел остановить «Газель» и даже попытался потушить ее. Проезжавшие мимо автомобилисты тоже бросились на помощь с огнетушителями. Однако бороться с пламенем было непросто.
Вскоре прибыли спасатели, которые потушили огонь. На вызов приехали восемь человек на двух автоцистернах и оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Неделю назад пожар случился в автобусе №10 в Ростове-на-Дону. Подробнее об этом ЧП читайте по ссылке.