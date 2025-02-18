Инженера из Ростова ждут 12 лет колонии за переписку с разведкой Украины

Posted 18 февраля, 14:43
Published 18 февраля, 14:43
Modified 18 февраля, 14:45
Updated 18 февраля, 14:45
Следователи и оперативники выяснили, что инженер-конструктор одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса переписывался в мессенджере с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.
Мужчина выполнял задания и передавал информацию о предприятии, которую могли использовать против безопасности России. Все это происходило с февраля по апрель 2023 года.
В итоге суд признал ростовчанина виновным в госизмене. Его ждут 12 лет в исправительной колонии строго режима.