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Posted 18 февраля, 14:43

Published 18 февраля, 14:43

Modified 18 февраля, 14:45

Updated 18 февраля, 14:45

Решетка и наручники

Инженера из Ростова ждут 12 лет колонии за переписку с разведкой Украины

18 февраля 2025, 14:43
Фото: 1MI. Решетка и наручники
Ростовчанина ждёт 12 лет колонии строго режима за сотрудничество с украинскими разведчиками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Следователи и оперативники выяснили, что инженер-конструктор одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса переписывался в мессенджере с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Мужчина выполнял задания и передавал информацию о предприятии, которую могли использовать против безопасности России. Все это происходило с февраля по апрель 2023 года.

В итоге суд признал ростовчанина виновным в госизмене. Его ждут 12 лет в исправительной колонии строго режима.

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