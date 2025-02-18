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Posted 18 февраля, 11:40

Published 18 февраля, 11:40

Modified 18 февраля, 11:42

Updated 18 февраля, 11:42

Пожар в многоэтажке

Из горящей высотки эвакуировали 70 человек в Ростове-на-Дону

18 февраля 2025, 11:40
Фото: 21.mchs.gov.ru. Пожар в многоэтажке
В Ростове-на-Дону спасатели экстренно эвакуировали из полыхающей высотки, расположенной на Художественной улице, 70 человек, информирует МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник утром, 18 февраля, на улице Художественной в Ростове-на-Дону. Сигнал о пожаре поступил около 09.35 мск. На место происшествия выехали 16 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Уже в 10.03 мск открытый огонь был полностью потушен.

Добавим, что в результате пожара никто не пострадал. Однако 70 жильцов пришлось вывести из здания ради их же безопасности.

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До этого ночью в Ростове-на-Дону загорелся чердак старинного доходного дома Марии Черновой на Большой Садовой улице. Пострадавшее здание входит в список ОКН города.

Ранее грузовик «Газель» загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Спасатели#МЧС России#Многоквартирный дом#Происшествия
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