Из горящей высотки эвакуировали 70 человек в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел во вторник утром, 18 февраля, на улице Художественной в Ростове-на-Дону. Сигнал о пожаре поступил около 09.35 мск. На место происшествия выехали 16 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Уже в 10.03 мск открытый огонь был полностью потушен.