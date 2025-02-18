Из горящей высотки эвакуировали 70 человек в Ростове-на-Дону

Posted 18 февраля, 11:40
Published 18 февраля, 11:40
Modified 18 февраля, 11:42
Updated 18 февраля, 11:42
Инцидент произошел во вторник утром, 18 февраля, на улице Художественной в Ростове-на-Дону. Сигнал о пожаре поступил около 09.35 мск. На место происшествия выехали 16 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Уже в 10.03 мск открытый огонь был полностью потушен.
Добавим, что в результате пожара никто не пострадал. Однако 70 жильцов пришлось вывести из здания ради их же безопасности.
До этого ночью в Ростове-на-Дону загорелся чердак старинного доходного дома Марии Черновой на Большой Садовой улице. Пострадавшее здание входит в список ОКН города.
Ранее грузовик «Газель» загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону.