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Posted 18 февраля, 08:22

Published 18 февраля, 08:22

Modified 18 февраля, 08:24

Updated 18 февраля, 08:24

Руководство ФК «Ростов» прокомментировало слухи об уходе Валерия Карпина

Как вероятность встретить динозавра: в ФК «Ростов» ответили на слухи об уходе Карпина

18 февраля 2025, 08:22
Фото: ФК «Ростов». Руководство ФК «Ростов» прокомментировало слухи об уходе Валерия Карпина

Спортивный директор ФК «Ростов» жестко ответил на слухи об увольнении Карпина

Спортивный директор Алексей Рыскин отреагировал на слухи об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов». Как сообщают спортивные СМИ, он считает вероятность увольнения наставника «желто-синих» преувеличена.

Незадолго до этого менеджер Тимур Гурцкая предположил, что Валерий Карпин покинет «Ростов» с вероятностью 80%. Спортивный директор Алексей Рыскин заявил, что это не так.

— Полагаю, оценка в 80% в данном случае — явный перебор. Скорее, ситуация обстоит так, как говорят про вероятность встретить на улице динозавра: или встретим, или нет, — цитирует «РБ Спорт» Алексея Рыскина.
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Об уходе из «Ростова» Карпина спрашивают даже на пресс-конференциях после матчей. Тренер от комментариев в основном воздерживается, хотя однажды признался, что такие мысли у него есть и они не связаны с работой. Вероятно, наставник ростовского клуба подумывает об отставке из-за семьи. Летом 2024 года его жена с детьми уехала в Эстонию, а сам спортивный тренер остался в Ростове. Кроме того, Дарья Карпина в прошлом году призналась, что дети тяжело переживают разлуку с отцом.

Ранее один из экспертов заявил, что Карпин останется с «желто-синими» как минимум до конца сезона.

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