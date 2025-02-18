Как вероятность встретить динозавра: в ФК «Ростов» ответили на слухи об уходе Карпина

Об уходе из «Ростова» Карпина спрашивают даже на пресс-конференциях после матчей. Тренер от комментариев в основном воздерживается, хотя однажды признался, что такие мысли у него есть и они не связаны с работой. Вероятно, наставник ростовского клуба подумывает об отставке из-за семьи. Летом 2024 года его жена с детьми уехала в Эстонию, а сам спортивный тренер остался в Ростове. Кроме того, Дарья Карпина в прошлом году призналась, что дети тяжело переживают разлуку с отцом.