Крупная сумма денег пропала из вещдоков по делу судьи Коблевой из Ростова

Posted 18 февраля, 18:32
Published 18 февраля, 18:32
Modified 18 февраля, 18:34
Updated 18 февраля, 18:34
По информации «Коммерсанта», купюры хранились в специальном сейф-пакете. Однако при вскрытии и пересчете части денег не обнаружили. Утрату зафиксировали, а по ее факту начали служебную проверку. После этого следствие через Басманный суд Москвы добилось обеспечительных мер на участок земли, дом и две машины Елены Коблевой. При необходимости их смогут продать в случае назначения штрафа по уголовному делу, чтобы выплатить его.
Представители защиты обвиняемой от комментариев по делу категорически отказались.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Верховный суд признал арест Елены Коблевой законным. Бывшая служительница Фемиды второй раз подряд не смогла выбраться из СИЗО.