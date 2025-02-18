Крупная сумма денег пропала из вещдоков по делу судьи Коблевой из Ростова

По информации «Коммерсанта», купюры хранились в специальном сейф-пакете. Однако при вскрытии и пересчете части денег не обнаружили. Утрату зафиксировали, а по ее факту начали служебную проверку. После этого следствие через Басманный суд Москвы добилось обеспечительных мер на участок земли, дом и две машины Елены Коблевой. При необходимости их смогут продать в случае назначения штрафа по уголовному делу, чтобы выплатить его.