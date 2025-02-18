Механика из Азова будут судить за смерть водителя под кузовом самосвала

Posted 18 февраля, 18:43
Published 18 февраля, 18:43
Modified 18 февраля, 18:45
Updated 18 февраля, 18:45
Следователи завершили расследование дела 46-летнего механика коммерческой организации. Его подозревают в нарушении требований охраны труда.
Следователи выяснили, что в 2024 году фигурант не проконтролировал соблюдение персоналом техники безопасности при работе с транспортом.
В итоге во время ремонта у самосвала опустился кузов. В тот момент рядом находился 19-летний водитель. От полученных травм парень скончался на месте.
Собранные доказательства и обвинительное заключение следователи направили в суд.