rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 18:43

Published 18 февраля, 18:43

Modified 18 февраля, 18:45

Updated 18 февраля, 18:45

Механика из Азова будут судить за смерть водителя под кузовом самосвала

Механика из Азова будут судить за смерть водителя под кузовом самосвала

18 февраля 2025, 18:43
Фото: 1MI.
В Аксае в суд направили дело механика, из-за которого, по мнению следствия, погиб 19-летний парень. Об этом рассказал ростовский Следком.

Следователи завершили расследование дела 46-летнего механика коммерческой организации. Его подозревают в нарушении требований охраны труда.

Следователи выяснили, что в 2024 году фигурант не проконтролировал соблюдение персоналом техники безопасности при работе с транспортом.

В итоге во время ремонта у самосвала опустился кузов. В тот момент рядом находился 19-летний водитель. От полученных травм парень скончался на месте.

Собранные доказательства и обвинительное заключение следователи направили в суд.

Следователи начали проверку из-за выпавшей из маршрутки женщины в Батайске
Узнать подробнее

Ранее в регионе крановщик на рабочем месте случайно задавил человека.

Читайте также:
Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в МосквеПредседатель ОНК Дагестана рассказал о пытках в СИЗО в ТаганрогеИнженера из Ростова ждут 12 лет колонии за переписку с разведкой Украины
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Инцидент#Следствие#Следком#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика