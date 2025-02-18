На ремонт аллей в парке Островского в Ростове выделят более 4 миллионов рублей

Posted 18 февраля, 07:33
Published 18 февраля, 07:33
Modified 18 февраля, 07:35
Updated 18 февраля, 07:35
Заказчиком выступает МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону». Управление ищет компанию, которая сможет разобрать прежние тротуары и залить их заново асфальтом, а также установить бортовые камни. В сумму, которую предлагают подрядчику, входит стоимость материалов и оборудования, необходимого для проведения работ. Средства выделяют из городского и областного бюджетов.
Завершить ремонт тротуаров нужно к 30 апреля. А значит, на работы дается около двух месяцев — в конце февраля заказчик только определится с победителем аукциона.
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