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Posted 18 февраля, 07:33

Published 18 февраля, 07:33

Modified 18 февраля, 07:35

Updated 18 февраля, 07:35

парк Островского в Ростове

На ремонт аллей в парке Островского в Ростове выделят более 4 миллионов рублей

Обновлено 18 февраля 2025, 07:35
Фото: culture.ru/Яндекс. Карты. парк Островского в Ростове
В Ростове потратят 4,4 миллиона рублей на ремонт пешеходных аллей в парке имени Николая Островского. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 17 февраля.

Заказчиком выступает МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону». Управление ищет компанию, которая сможет разобрать прежние тротуары и залить их заново асфальтом, а также установить бортовые камни. В сумму, которую предлагают подрядчику, входит стоимость материалов и оборудования, необходимого для проведения работ. Средства выделяют из городского и областного бюджетов.

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Завершить ремонт тротуаров нужно к 30 апреля. А значит, на работы дается около двух месяцев — в конце февраля заказчик только определится с победителем аукциона.

Ранее RostovGazeta рассказывала, кто и как контролирует качество дорог в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Бюджет#Ремонт#Аукцион#Ростов#Асфальт#Тротуары
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