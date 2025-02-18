На ремонт аллей в парке Островского в Ростове выделят более 4 миллионов рублей

Заказчиком выступает МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону». Управление ищет компанию, которая сможет разобрать прежние тротуары и залить их заново асфальтом, а также установить бортовые камни. В сумму, которую предлагают подрядчику, входит стоимость материалов и оборудования, необходимого для проведения работ. Средства выделяют из городского и областного бюджетов.