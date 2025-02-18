Не вкладом единым: эксперты рассказали, как приумножить деньги без риска

Posted 18 февраля, 13:43
Published 18 февраля, 13:43
Modified 18 февраля, 13:45
Updated 18 февраля, 13:45
О том, куда лучше вложиться сейчас и какие риски нужно учитывать, — RostovGazetа поговорила с экспертом Банка ВТБ.
«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас, конечно, есть». Эта крылатая фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» сегодня уже не актуальна. Современный финансовый рынок предлагает столько возможностей для сбережения, накопления и приумножения, что глаза разбегаются. Тем важнее при планировании личных инвестиций посоветоваться с экспертом.
Как отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев, жители региона проявляют все более активный интерес к инвестициям — в прошлом году вложения ростовчан в инвестпродукты банка выросли на 20% и портфель достиг 52 млрд рублей. Юрий Авдеев объяснил, что если речь идет о вложении средств, то есть два базовых подхода — портфель и корзина. В портфель «кладут» несколько разных активов, а в корзину попадает что-то одно, например, человек все деньги размещает на вклад.
Не зря инвесторы говорят: «Не клади все яйца в одну корзину». Ведь в случае чего капитал, который вложен в один актив, можно потерять с большей вероятностью. Портфельный подход будет лучшим выбором — и не важно, о какой сумме идет речь, говорит управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент.
«Будь то 10, 100 тысяч или миллион рублей, — размещение денег в разные активы поможет снизить риски и получить больший доход. И к этому нужно стремиться каждому клиенту — отметил Юрий Авдеев. — У банкиров есть такой термин — asset allocation, что значит „распределение активов“. А как распределять активы — выбирает сам клиент. Он может вкладывать деньги в активы с разным риском, из разных отраслей, так, как он считает для себя правильным. Мы же предлагаем инструменты, которые будут соответствовать его запросам».
Итак, портфельный подход доступен каждому клиенту банка. Но как выбрать, во что именно вложить деньги? Какие сценарии существуют в зависимости от суммы сбережений? На эти вопросы нам ответила главный персональный менеджер Банка ВТБ в Ростове-на-Дону Екатерина Ромашко.
— Значение имеет не только сумма, которая есть в наличии, но и то, что конкретно человек хочет получить от вложений. Пожелания и запросы клиента для нас первостепенны. Допустим, в какой-то период целью будет получение максимальной доходности, и инвестор готов к рискам. Тогда мы предложим ему такие продукты. В какой-то момент клиент готов только сберегать, и это будет для нас приоритетом. Конечно, когда сумма невелика, то будут определенные ограничения в том, куда мы можем инвестировать. Если речь о миллионе и выше, то у нас уже больше вариантов.
— Например, у меня есть 500 тыс. рублей и я хочу накопить на машину. Какие инструменты мне посоветуете?
— Ориентироваться нужно на ваши пожелания и сроки — к какому моменту вы хотите накопить нужную сумму. Сейчас высокие ставки по вкладам и напрашивается вопрос: а не проще ли положить деньги на вклад и каждый год получать проценты? Да, можно и так, но лучше будет часть денег разместить на депозите, другую часть вложить в фондовый рынок — ОФЗ, акции. В любом случае, нужно разбирать подробно и индивидуально, какие инструменты и на каком горизонте дадут вам нужную доходность.
Моно-продукты — это всегда определенный риск. Это стало особенно явным в кризисный 2022 год. Клиенты, которые выбирали для себя моно-продукт — просто вклад, или накопительный счет, или держали «под матрасом» — несли риски. Дело в том, что вклад — это инструмент, который позволяет минимально обгонять инфляцию. Он не позволяет зарабатывать. Вы в моменте видите цифры 20-24%, но из года в год ваши деньги обесцениваются. Нужно выбирать и другие инструменты, которые дают большую доходность и определенную диверсификацию. Если это более длинный горизонт планирования, и вы не хотите высоких рисков, то в качестве одного из инструментов можно рассмотреть накопительное страхование жизни.
— Давайте подробнее поговорим о накопительном страховании жизни. Я как, возможно, и многие рядовые клиенты, не слышал о таком продукте. Вот я прихожу в банк и — что мне предложат? Сколько мне нужно откладывать, на какой срок, что я получу?
Накопительное страхование жизни — это инструмент инвестирования, который позволяет получить хорошую эффективную доходность, фиксированную ставку на протяжении достаточно длительного времени, защиту капитала, сбережение и накопление. В программу можно вступить на срок от пяти лет. Для вас это будет работать, как условная копилка, которую вы ежегодно должны пополнять.
Одна из самых популярных у нас сейчас — это программа «Стратегия на пять» от «Росгосстрах Жизнь». Она подходит большому количеству клиентов и предлагает фиксированную ставку дохода 45% годовых, которая прописана в договоре. В течение срока, который выбирает для себя клиент, он вносит денежные средства, получает фиксированную ставку на ежегодный взнос, и если он работает официально, еще может получать 13% возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета — 19,5 тыс. рублей. Итого общая доходность по программе при условии, что клиент будет официально работать на протяжении всего срока, будет 58%. Никакой вклад на горизонте года или трех лет не покажет такую доходность.
Кроме того появляется дисциплина: вы понимаете, что у вас есть определенная ответственность, вы не можете потратить все деньги, для вас это просто невыгодно. Бонусом идет еще и страхование. В нынешних реалиях это тоже немаловажно.
По истечении срока договора вы можете забрать все накопленные деньги. Кроме того, программа предусматривает адресную передачу средств, то есть можно назначить выгодоприобретателя — человека, который при наступлении страхового случая получит деньги. Немаловажна также защита от приставов — средства на таком счете нельзя взыскать.
— Если клиент готов рисковать и инвестировать в фондовый рынок, что вы ему предложите? В прошлом году российские биржи показывали снижение, и сейчас особой тенденции к росту не наблюдается. Что делать в нынешней ситуации инвестору на бирже?
— Когда мы говорим о рисках, очень важно понимать, что мы ничего не рекомендуем. Мы можем только что-то предлагать, а окончательный выбор за клиентом. У нас в банке есть ряд продуктов, по которым есть риск потери капитала. Но при этом такие инструменты дают доход потенциально намного выше, чем по вкладам или по страховым программам. Прежде, чем мы пробуем какие-то инструменты, мы всеобъемлюще обсуждаем возможные риски и последствия.
Вот вы говорите, что сейчас рынок не особо растет. Хочу с вами поспорить. С 17 декабря у нас начался толчок от дна, и динамика на бирже — положительная на протяжении всего января. Сейчас как раз то время, когда нужно докупать или заходить на рынок. Мы также проговариваем эти вопросы с клиентами. Причем не только с теми, кто сейчас готов разместить деньги, но и с действующими клиентами, у которых наблюдается некоторая просадка по каким-либо продуктам — им мы объясняем, что сейчас важно усредняться, докупать, что сейчас хорошая цена для входа. Ведь важно не паниковать, не нужно продавать, погашая в минус, выходить из вложений на самом дне рынка — ни в коем случае. Нужно набраться терпения и понять, что для рынка — это норма.
Большинство клиентов, особенно после 2022 года, доверяют нам и полагаются на наш профессионализм и знание рынка. Таких ситуаций, когда у наших клиентов все совсем плачевно и человек не может выйти из убытков, намного меньше, чем было раньше.
Безусловно, финансы — дело тонкое, и по определению экспертов рынка, абсолютно пассивного дохода не бывает. Даже вклад предполагает, что вы будете следить за ставками и реагировать на изменения ситуации, не говоря уже о более доходных, а значит, и более рисковых инструментах. Но начать копить деньги, правильно размещая их в разных активах, и тем самым сформировать капитал на достижение одной-двух заветных целей — почему бы и нет? Главное здесь обратиться к профессионалам, а они посоветуют, куда вложить средства так, чтобы они работали на вас.
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