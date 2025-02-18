Не вкладом единым: эксперты рассказали, как приумножить деньги без риска

Вот вы говорите, что сейчас рынок не особо растет. Хочу с вами поспорить. С 17 декабря у нас начался толчок от дна, и динамика на бирже — положительная на протяжении всего января. Сейчас как раз то время, когда нужно докупать или заходить на рынок. Мы также проговариваем эти вопросы с клиентами. Причем не только с теми, кто сейчас готов разместить деньги, но и с действующими клиентами, у которых наблюдается некоторая просадка по каким-либо продуктам — им мы объясняем, что сейчас важно усредняться, докупать, что сейчас хорошая цена для входа. Ведь важно не паниковать, не нужно продавать, погашая в минус, выходить из вложений на самом дне рынка — ни в коем случае. Нужно набраться терпения и понять, что для рынка — это норма.