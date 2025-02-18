Новостройки в Ростове-на-Дону начали продавать дешевле цены в объявлении

Согласно данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в прошлом месяце новостройки в Ростове-на-Дону покупали в среднем на 5,8% дешевле медианной цены в объявлении. Так, один «квадрат» обычно стоил 145 тысяч рублей, но продавали его за 137 тысяч рублей. Такую разницу в стоимости специалисты связывают с тенденцией на более активное применение скидок и специальных условий застройщиками.