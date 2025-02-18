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Posted 18 февраля, 14:42

Published 18 февраля, 14:42

Modified 18 февраля, 14:44

Updated 18 февраля, 14:44

Новостройки

Новостройки в Ростове-на-Дону начали продавать дешевле цены в объявлении

18 февраля 2025, 14:42
Фото: Pxhere. Новостройки
В январе разница между ценой квадратного метра в новостройке Ростова-на-Дону в объявлениях и сделках составила 5,8%. Покупателям удавалось приобретать жилье дешевле, благодаря акциям от застройщиков.

Согласно данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в прошлом месяце новостройки в Ростове-на-Дону покупали в среднем на 5,8% дешевле медианной цены в объявлении. Так, один «квадрат» обычно стоил 145 тысяч рублей, но продавали его за 137 тысяч рублей. Такую разницу в стоимости специалисты связывают с тенденцией на более активное применение скидок и специальных условий застройщиками.

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Кроме того, известно, что за январь 2025 года в городе было заключено почти 900 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 41 тысяча квадратных метров. В связи с этим Ростов-на-Дону попал в топ-5 городов страны по количеству сделок.

Ранее жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры.

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