Новостройки в Ростове-на-Дону начали продавать дешевле цены в объявлении

Posted 18 февраля, 14:42
Published 18 февраля, 14:42
Modified 18 февраля, 14:44
Updated 18 февраля, 14:44
Согласно данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в прошлом месяце новостройки в Ростове-на-Дону покупали в среднем на 5,8% дешевле медианной цены в объявлении. Так, один «квадрат» обычно стоил 145 тысяч рублей, но продавали его за 137 тысяч рублей. Такую разницу в стоимости специалисты связывают с тенденцией на более активное применение скидок и специальных условий застройщиками.
Кроме того, известно, что за январь 2025 года в городе было заключено почти 900 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 41 тысяча квадратных метров. В связи с этим Ростов-на-Дону попал в топ-5 городов страны по количеству сделок.
Ранее жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры.