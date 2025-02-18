Около 250 туристических проектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах РФ

Среди МСП, работающих с сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть столичная компания, специализирующаяся на создании федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 млн рублей. Для реализации проекта требовались участки земли, которые были найдены с помощью цифровой платформы МСП.РФ. КМСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила компании свыше 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор уже готовит пакет документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.