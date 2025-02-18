Около 250 туристических проектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах РФ

Posted 18 февраля, 14:29
Published 18 февраля, 14:29
Modified 18 февраля, 14:40
Updated 18 февраля, 14:40
В течение полугода функционирования сервиса им воспользовались 38 субъектов Федерации. Максимальную потребность регионы испытывают в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 проектов), а также многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
С момента запуска сервиса через него поступило свыше 100 заявок от компаний МСП на строительство объектов инфраструктуры туризма. Порядка 40% из них на общую сумму вложений, превышающую 11 млрд рублей, КМСП и регионы приняли на комплексное сопровождение. Три проекта на общую сумму 4,2 млрд рублей уже структурированы и переданы в банки.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, при помощи сервиса удалось сформировать специальную биржу, объединившую спрос регионов РФ и предложения предпринимателей по реализации турпроектов. Каждый инвестпроект эксперты КМСП при участии властей регионов помогают структурировать для привлечения финансирования банков, подбирая площадки для реализации. «Каждому предпринимателю мы также предлагаем комплекс федеральных и региональных инструментов развития — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки», — заключил глава КМСП.
Среди МСП, работающих с сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть столичная компания, специализирующаяся на создании федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 млн рублей. Для реализации проекта требовались участки земли, которые были найдены с помощью цифровой платформы МСП.РФ. КМСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила компании свыше 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор уже готовит пакет документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Известно, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» был создан Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря ему бизнес может изучить данные о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры и воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестиционных проектов с возможностью комплексного сопровождения, подав заявку на реализацию своего проекта в туристической сфере.