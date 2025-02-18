Почти на 20 автобусных маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда

Также дороже стал проезд на маршрутах №273 поселок Каяльский — Ростов-на-Дону — 232 рубля; №274 село Новобатайск — Ростов-на-Дону — 225 рублей; №276 село Новониколаевка — Ростов-на-Дону — 217 рублей; №277 село Самарское — Ростов-на-Дону — 168 рублей; №278 поселок Суходольск — Ростов-на-Дону — 170 рублей; №601/2 Белая Калитва — Ростов-на-Дону — 930 рублей, №603 Белая Калитва — Новочеркасск — 790 рублей, №605 Ростов-на-Дону — поселок Горняцкий — 930 рублей (в воскресенье — 980 рублей), №919 поселок Горняцкий — Каменск-Шахтинский — 390 рублей, №280/1 село Кулешовка — Ростов-на-Дону — 99 рублей, а также №215/1 Азов — Ростов-на-Дону — 185 рублей. При этом внутри села Самарского с февраля проезд стоит 18 рублей.