Почти на 20 автобусных маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда

Posted 18 февраля, 08:47
Published 18 февраля, 08:47
Modified 18 февраля, 08:49
Updated 18 февраля, 08:49
Стоимость проезда увеличилась на следующие автобусные маршруты: №112 с/о Самара — г. Ростов-на-Дону — 203 рублей; №18 село Самарское — хутор Павловка (через Азов) — 188 рублей; №23 село Самарское — село Ново-Николаевка — 50 рублей; №271 село В. Петровка — Ростов-на-Дону — 232 рубля; №24 село Самарское — 3-е отд. Каяльский — 107 рублей; №25 село В. Петровка — село Самарское — 64 рубля и №272 поселок Воронцовка — Ростов-на-Дону — 172 рубля.
Также дороже стал проезд на маршрутах №273 поселок Каяльский — Ростов-на-Дону — 232 рубля; №274 село Новобатайск — Ростов-на-Дону — 225 рублей; №276 село Новониколаевка — Ростов-на-Дону — 217 рублей; №277 село Самарское — Ростов-на-Дону — 168 рублей; №278 поселок Суходольск — Ростов-на-Дону — 170 рублей; №601/2 Белая Калитва — Ростов-на-Дону — 930 рублей, №603 Белая Калитва — Новочеркасск — 790 рублей, №605 Ростов-на-Дону — поселок Горняцкий — 930 рублей (в воскресенье — 980 рублей), №919 поселок Горняцкий — Каменск-Шахтинский — 390 рублей, №280/1 село Кулешовка — Ростов-на-Дону — 99 рублей, а также №215/1 Азов — Ростов-на-Дону — 185 рублей. При этом внутри села Самарского с февраля проезд стоит 18 рублей.
Дончане подметили, что цены на некоторые маршруты уж слишком высокие: «Даже на Ростов — Шахты тариф 350 рублей».
Добавим, что компания указала максимальную стоимость проезда. Реальная цена зависит от расстояния поездки.
Ранее власти признали, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов.