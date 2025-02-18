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Posted 18 февраля, 08:29

Published 18 февраля, 08:29

Modified 18 февраля, 08:31

Updated 18 февраля, 08:31

«Подам на вас жалобу»: в Ростове появилась услуга по написанию гневных заявлений

«Подам на вас жалобу»: в Ростове появилась услуга по написанию гневных заявлений

18 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI. «Подам на вас жалобу»: в Ростове появилась услуга по написанию гневных заявлений

Житель Ростова-на-Дону пишет жалобы на всех за деньги

Житель Ростова-на-Дону готов написать на заказчика жалобу в любые правоохранительные органы за щедрое вознаграждение. Стоимость услуги начинается от 10 тысяч рублей. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

Автор объявления пишет, что готово от своего имени написать любую жалобу как на вас, так и для вас. Заявление будет отправлено в любые правоохранительные и надзорные органы, а также ведомства. Кроме того ростовчанин может инициировать проверки на всех желающих физических, юридических и должностных лиц.

«Подам любую необходимую вам жалобу от своего имени. В случае отписок/отказов обжалую ответ… Работаю по всей России. Строго конфиденциально! Полный отчет о проделанной работе с представлением ответов», — пишет профессиональная жалоба.

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Добавим, что специалист работает в этой сфере более 10 лет. Возможно, поэтому стоимость жалоб начинается от 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как продавцы косметики наживаются на жителях Ростова-на-Дону.

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