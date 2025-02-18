«Подам на вас жалобу»: в Ростове появилась услуга по написанию гневных заявлений

Posted 18 февраля, 08:29
Published 18 февраля, 08:29
Modified 18 февраля, 08:31
Updated 18 февраля, 08:31
Автор объявления пишет, что готово от своего имени написать любую жалобу как на вас, так и для вас. Заявление будет отправлено в любые правоохранительные и надзорные органы, а также ведомства. Кроме того ростовчанин может инициировать проверки на всех желающих физических, юридических и должностных лиц.
«Подам любую необходимую вам жалобу от своего имени. В случае отписок/отказов обжалую ответ… Работаю по всей России. Строго конфиденциально! Полный отчет о проделанной работе с представлением ответов», — пишет профессиональная жалоба.
Добавим, что специалист работает в этой сфере более 10 лет. Возможно, поэтому стоимость жалоб начинается от 10 тысяч рублей.
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