«Подам на вас жалобу»: в Ростове появилась услуга по написанию гневных заявлений

Автор объявления пишет, что готово от своего имени написать любую жалобу как на вас, так и для вас. Заявление будет отправлено в любые правоохранительные и надзорные органы, а также ведомства. Кроме того ростовчанин может инициировать проверки на всех желающих физических, юридических и должностных лиц.