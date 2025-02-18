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Posted 18 февраля, 12:04

Published 18 февраля, 12:04

Modified 18 февраля, 12:06

Updated 18 февраля, 12:06

Набережная Волгограда

Поезда на маршруте Ростов — Волгоград отменят. В чем причина?

18 февраля 2025, 12:04
Фото: 1MI. Набережная Волгограда

Поезда на маршруте Ростов — Волгоград отменят на лето

Поезда между Ростовом-на-Дону и Волгоградом не будут курсировать на протяжении лета, сообщает издание «Новости Волгограда» со ссылкой на Приволжскую ЖД.

Поезда №559Ж Волгодонск — Ростов с 1 февраля по 31 марта будут ходить по нечетным дням, а со 2 по 22 апреля — напротив, по четным. Затем рейс приостановят на лето и возобновят только осенью.

Составы будут курсировать с 5 по 31 октября, но только по нечетным дням, а также с 2 ноября по 23 декабря — по четным датам.

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Если говорить об обратном направлении, то поезда будут ходить таким образом: 2 февраля — 30 марта, 2 — 24 апреля и 2 — 26 декабря по четным числам, а 7 — 31 октября по нечетным датам.

Ранее пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области.

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