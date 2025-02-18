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Posted 18 февраля, 15:33

Published 18 февраля, 15:33

Modified 18 февраля, 15:35

Updated 18 февраля, 15:35

Исправительное учреждение

Председатель ОНК Дагестана рассказал о пытках в СИЗО в Таганроге

18 февраля 2025, 15:33
Фото: 1MI. Исправительное учреждение
Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал о пытках в СИЗО №2 Таганрога. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Как сообщает 1Рнд, к Хадулеву обратились родственники Тимурхана Ибрагимова, который в данный момент находится в исправительной колонии в Таганроге. По их словам, осужденный попал в Таганрогское СИЗО в декабре 2024 года. Там, по рассказам родственников, его подвергают пыткам с целью получения показаний по уголовному делу. Адвоката при этом к осужденному не пускают.

По просьбе Хадулаева, председатель ОНК из Ростовской области Игорь Омельченко вместе с помощником руководителя УФСИН поехали к Ибрагимову.

Они сообщили, что состояние осужденного было подавленным, а на его теле обнаружили следы от применения тока. Ибрагимов написал заявление в прокуратуру и Следком региона.

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От представителей правоохранительных органов и ГУФСИН по региону комментариев о ситуации не поступало. Информация будет уточняться.

Ранее стало известно о пытках в ростовской туберкулезной больнице.

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#Милана Белкина#Таганрог#СИЗО#Инцидент#Следком#Происшествия#Пытки
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