Председатель ОНК Дагестана рассказал о пытках в СИЗО в Таганроге

Как сообщает 1Рнд, к Хадулеву обратились родственники Тимурхана Ибрагимова, который в данный момент находится в исправительной колонии в Таганроге. По их словам, осужденный попал в Таганрогское СИЗО в декабре 2024 года. Там, по рассказам родственников, его подвергают пыткам с целью получения показаний по уголовному делу. Адвоката при этом к осужденному не пускают.