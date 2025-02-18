Председатель ОНК Дагестана рассказал о пытках в СИЗО в Таганроге

Posted 18 февраля, 15:33
Published 18 февраля, 15:33
Modified 18 февраля, 15:35
Updated 18 февраля, 15:35
Как сообщает 1Рнд, к Хадулеву обратились родственники Тимурхана Ибрагимова, который в данный момент находится в исправительной колонии в Таганроге. По их словам, осужденный попал в Таганрогское СИЗО в декабре 2024 года. Там, по рассказам родственников, его подвергают пыткам с целью получения показаний по уголовному делу. Адвоката при этом к осужденному не пускают.
По просьбе Хадулаева, председатель ОНК из Ростовской области Игорь Омельченко вместе с помощником руководителя УФСИН поехали к Ибрагимову.
Они сообщили, что состояние осужденного было подавленным, а на его теле обнаружили следы от применения тока. Ибрагимов написал заявление в прокуратуру и Следком региона.
От представителей правоохранительных органов и ГУФСИН по региону комментариев о ситуации не поступало. Информация будет уточняться.
Ранее стало известно о пытках в ростовской туберкулезной больнице.