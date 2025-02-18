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Posted 18 февраля, 06:30

Published 18 февраля, 06:30

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова

Ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова

18 февраля 2025, 06:30
Фото: ГАИ по РО. Ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова
ДТП случилось 17 февраля около 19.00 мск на площади Энергетиков. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем HAVAL JOLION ехал по проспекту Театральному от Шолохова к улице Красноармейской. В этот момент он не справился с управлением и врезался во встречный Opel Corsa.

От мощного удара HAVAL отбросило на другой Opel Corsa и на Volkswagen Polo. Последний по инерции впечатался в попутную LADA Granta.

Из-за аварии с пятью машинами образовалась гигантская пробка. Автомобилисты застряли не только на проспекте Театральном, но и на Шолохова, и на улице Красноармейской.

— Перекрыто две полосы, объезд по «встречке», — предупреждали очевидцы в соцсетях водителей.
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— Мой супруг ехал по Театральному проспекту. HAVAL выехал ему в лоб, муж увернулся вправо, а HAVAL задел левую сторону и врезался в Volkswagen. А Granta стояла, ей досталось от Volkswagena, — объяснила случившееся одна из горожанок.

В результате аварии пострадал только один человек — 14-летний мальчик из HAVAL JOLION. Как сообщили в ГАИ по Ростовской области, школьника доставили в больницу.

Накануне вечером мужчина погиб в ДТП, врезавшись в дерево.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробка#Ростов#Пострадавший ребенок#Volkswagen Polo
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