Ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова

Posted 18 февраля, 06:30
Published 18 февраля, 06:30
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
От мощного удара HAVAL отбросило на другой Opel Corsa и на Volkswagen Polo. Последний по инерции впечатался в попутную LADA Granta.
Из-за аварии с пятью машинами образовалась гигантская пробка. Автомобилисты застряли не только на проспекте Театральном, но и на Шолохова, и на улице Красноармейской.
— Перекрыто две полосы, объезд по «встречке», — предупреждали очевидцы в соцсетях водителей.
— Мой супруг ехал по Театральному проспекту. HAVAL выехал ему в лоб, муж увернулся вправо, а HAVAL задел левую сторону и врезался в Volkswagen. А Granta стояла, ей досталось от Volkswagena, — объяснила случившееся одна из горожанок.
В результате аварии пострадал только один человек — 14-летний мальчик из HAVAL JOLION. Как сообщили в ГАИ по Ростовской области, школьника доставили в больницу.
Накануне вечером мужчина погиб в ДТП, врезавшись в дерево.