Ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова

ДТП случилось 17 февраля около 19.00 мск на площади Энергетиков. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем HAVAL JOLION ехал по проспекту Театральному от Шолохова к улице Красноармейской. В этот момент он не справился с управлением и врезался во встречный Opel Corsa.

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