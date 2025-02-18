Россияне поддерживают необходимость отказа от зарубежного ПО в крупных компаниях

Около половины (46%) не почувствовали «особой разницы» при переходе с зарубежных продуктов на отечественные, отметив, что в основных опциях отечественные решения не уступают зарубежным. Столько же — 47% — признались, что испытывали дискомфорт, но он объяснялся отказом «от привычных алгоритмов» работы с ПО. А 7% опрошенных заявили, что «российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее». Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что при переходе они ожидали именно то, что они в итоге получили (72%), для 19% респондентов «все оказалось лучше, чем ожидалось», для 9% — хуже.