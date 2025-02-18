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Posted 18 февраля, 18:47

Published 18 февраля, 18:47

Modified 18 февраля, 18:49

Updated 18 февраля, 18:49

Ростовэнерго оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 в морозы

Ростовэнерго оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 в морозы

18 февраля 2025, 18:47
Фото: 1MI. Ростовэнерго оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 в морозы
Сотрудники Северо-Кавказского управления Ростехнадзора выявили поломки на Ростовской ТЭЦ-2 и оштрафовали «Лукойл-Ростовэнерго» на 400 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Во время одной из внеплановых проверок сотрудники Ростехнадзора выявили на Ростовской теплоэлектростанции 10 нарушений. В частности — не были устранены поломки на паровых и водогрейных котлах. Также не была остановлена течь в паропроводе.

В итоге потребители ТЭЦ-2 из-за возможной остановки оборудования могут остаться без тепла в квартирах в самые морозы. Напомним, недавно огромное количество ростовчан остались замерзать из-за аварий на теплосетях.

В итоге «Лукойл-Ростовэнерго» вынесли штраф в размере 400 тысяч рублей. Также двух сотрудников организации оштрафовали на общую сумму в 60 тысяч рублей.

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