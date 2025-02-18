Ростовэнерго оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 в морозы

Posted 18 февраля, 18:47
Published 18 февраля, 18:47
Modified 18 февраля, 18:49
Updated 18 февраля, 18:49
Во время одной из внеплановых проверок сотрудники Ростехнадзора выявили на Ростовской теплоэлектростанции 10 нарушений. В частности — не были устранены поломки на паровых и водогрейных котлах. Также не была остановлена течь в паропроводе.
В итоге потребители ТЭЦ-2 из-за возможной остановки оборудования могут остаться без тепла в квартирах в самые морозы. Напомним, недавно огромное количество ростовчан остались замерзать из-за аварий на теплосетях.
В итоге «Лукойл-Ростовэнерго» вынесли штраф в размере 400 тысяч рублей. Также двух сотрудников организации оштрафовали на общую сумму в 60 тысяч рублей.