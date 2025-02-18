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Posted 18 февраля, 15:44

Published 18 февраля, 15:44

Modified 18 февраля, 15:46

Updated 18 февраля, 15:46

Схемы движения автобусов №38 и №72 в Ростове изменят в субботу

Схемы движения автобусов №38 и №72 в Ростове изменят в субботу

18 февраля 2025, 15:44
Фото: 1MI. Схемы движения автобусов №38 и №72 в Ростове изменят в субботу
С 22 февраля в Ростове изменятся схемы движения двух автобусов — №38 и №72. Информация об этом появилась на сайте городской управы.

После проведения опроса среди ростовчан департамент транспорта принял решение об изменении маршрутов двух автобусов. Один из них — № 38 «Институт сервиса — Центральный Рынок».

Изменения коснулись части организации движения через Северный рынок по улицам Евдокимова и Волкова и проспекту Космонавтов, а также по переулкам Ставропольский и Ашхабадский и проспекту Ленина в направлении Центрального рынка.

Также изменилась схема движения автобуса № 72 «завод „Эмпилс“ — ЖК „Европейский“ в части продления по 2-й Краснодарской улице и проспекту Коммунистическому до улицы Малиновского.

На сайте городской управы опубликовали изображение, на котором можно увидеть изменения обоих маршрутов.

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Ранее стало известно о повышении цен на 19 автобусных маршрутов в регионе.

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