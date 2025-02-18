Схемы движения автобусов №38 и №72 в Ростове изменят в субботу

Posted 18 февраля, 15:44
Published 18 февраля, 15:44
Modified 18 февраля, 15:46
Updated 18 февраля, 15:46
После проведения опроса среди ростовчан департамент транспорта принял решение об изменении маршрутов двух автобусов. Один из них — № 38 «Институт сервиса — Центральный Рынок».
Изменения коснулись части организации движения через Северный рынок по улицам Евдокимова и Волкова и проспекту Космонавтов, а также по переулкам Ставропольский и Ашхабадский и проспекту Ленина в направлении Центрального рынка.
Также изменилась схема движения автобуса № 72 «завод „Эмпилс“ — ЖК „Европейский“ в части продления по 2-й Краснодарской улице и проспекту Коммунистическому до улицы Малиновского.
На сайте городской управы опубликовали изображение, на котором можно увидеть изменения обоих маршрутов.