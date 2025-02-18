Синоптики обещают сильный ветер в Ростов-на-Дону на неделе

В четверг, 20 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Воздушные потоки изменят свое направление на северо-восточное и будут идти со скоростью 9 метров в секунду. Днем воздух охладится до -4 градусов, а ночью — до -7 градусов.