Синоптики обещают сильный ветер в Ростов-на-Дону на неделе

Posted 18 февраля, 08:50
Published 18 февраля, 08:50
Modified 18 февраля, 08:52
Updated 18 февраля, 08:52
В среду, 19 февраля, восточный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью — сразу -9 градусов Цельсия. Сам день будет малооблачный.
В четверг, 20 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Воздушные потоки изменят свое направление на северо-восточное и будут идти со скоростью 9 метров в секунду. Днем воздух охладится до -4 градусов, а ночью — до -7 градусов.
В пятницу, 21 февраля, температура воздуха будет колебаться от -9 до -4 градусов, а ветер ускорится до 11 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в апреле Ростовскую область накроет аномальная жара. Подробнее о весенней погоде в нашем материале.