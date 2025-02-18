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Posted 18 февраля, 08:50

Published 18 февраля, 08:50

Modified 18 февраля, 08:52

Updated 18 февраля, 08:52

Снегопады и сильный ветер

Синоптики обещают сильный ветер в Ростов-на-Дону на неделе

18 февраля 2025, 08:50
Фото: 23.mchs.gov.ru. Снегопады и сильный ветер
На этой неделе в Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер. Он будет сопровождаться понижением температуры и облачностью, информируют метеорологи.

В среду, 19 февраля, восточный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью — сразу -9 градусов Цельсия. Сам день будет малооблачный.

В четверг, 20 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Воздушные потоки изменят свое направление на северо-восточное и будут идти со скоростью 9 метров в секунду. Днем воздух охладится до -4 градусов, а ночью — до -7 градусов.

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В пятницу, 21 февраля, температура воздуха будет колебаться от -9 до -4 градусов, а ветер ускорится до 11 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в апреле Ростовскую область накроет аномальная жара. Подробнее о весенней погоде в нашем материале.

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