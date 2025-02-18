СК «Альянс» отказалась от возведения 25-этажных домов в Ростове-на-Дону

Posted 18 февраля, 09:05
Published 18 февраля, 09:05
Modified 18 февраля, 09:06
Updated 18 февраля, 09:06
Девелопер сознательно отказался возводить типовые 25-этажные объекты, расставив акценты в пользу домов средней этажности. В курортном квартале «Ривьера» жители будут избавлены от многих городских неудобств, например, долгого ожидания лифта утром и вечером, сложностей с выездом с территории, перенаселенности на придомовых территориях и детских площадках, трудностей с поиском парковочных мест. При разработке проектов архитекторы ГК «Альянс» делают выбор в пользу качества жизни, отказавшись возводить коммерчески заточенные высотки без дополнительных социальных и инфраструктурных удобств.
Дома средней этажности — идеальный вариант для тех, кто ценит уединение и тишину, но не готов отказаться от благ городской жизни. Меньшая плотность населения приводит к созданию более однородной социальной среды, объединяющей людей с похожими ценностями. Семьи с детьми, большие семьи в несколько поколений, фрилансеры, счастливые пары — в курортном квартале «Ривьера» есть необходимые опции для любого из жизненных сценариев и условия для формирования доброго соседства.
Камерные восьмиэтажные дома курортного квартала «Ривьера» отсылают к образам приватных курортных особняков на побережье, не обезличенных множеством однотипных окон и балконов. Много неба над головой, свежий воздух, близость к реке — здесь созданы экологически благоприятные условия для жизни, и этому способствует в том числе невысокая этажность кирпичных зданий.
Согласно информации нашдом.рф курортный квартал «Ривьера» — единственный в Ростове-на-Дону строящийся объект бизнес-класса, выполненный полностью из кирпича. Авторы проекта сознательно избежали газоблока и бетонных панелей, усиливая звукоизоляционные свойства кирпича профессиональной шумоизоляцией межквартирных стен и пола. Ваш покой и уединение не нарушат звуки соседней квартиры или улицы, поэтому закрывая входную дверь, вы почувствуете безмятежность собственного пространства.
В курортном квартале «Ривьера» предусмотрено от трех до шести квартир на этаже, что обеспечивает приватность и повышенный комфорт проживания. В отличие от типовых жилых комплексов с холлами на 10–12 квартир, здесь создана камерная атмосфера с просторными планировками и отсутствием студий. Здесь жители могут наслаждаться чашкой кофе на собственной террасе, любоваться собственным зимним садом или же выбрать для себя квартиры с мастер-спальнями, которые предусматривают отдельные санузел и зону гардероба. Все квартиры обладают трехметровыми потолками, панорамными окнами и индивидуальным отоплением с помощью двухконтурных газовых котлов.
Квартал расположится в живописном месте на берегу реки Темерник в окружении парков и санатория «Надежда». Одни из главных точек притяжения проекта — собственная набережная и широкий бульвар для прогулок, создающие атмосферу прибрежного отдыха. Двор закрытый и без машин — в комплексе будет безопасный подземный паркинг. На территории будут функционировать своя торговая галерея с пунктами выдачи и кафе, коворкинг для проведения деловых встреч и детский сад.
Стандарты строительства ГК «Альянс» — надёжная основа каждого проекта компании, как и ее репутация, что подтверждают престижные награды последних нескольких лет и высокая оценка профессионального сообщества.
В настоящее время девелопером открыты продажи лотов в доме-резиденции «Собрание», победителем в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» в ежегодной премии Urban 2024, среди критериев которой сложность архитектурных решений и премиальные материалы отделки.
Справка о компании ГК «Альянс»
Более 10 лет ГК «Альянс» создает жилые комплексы премиум-сегмента. В проектах компания делает упор на качество строительства и эстетику архитектуры. Эти слова подтверждены не только оценкой профессионального сообщества, но и спросом. Клиенты доверяют компании благодаря ответственному отношению, вниманию к деталям, высокому уровню качества и честному подходу. Проекты всегда сдаются в срок и удерживают наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья по версии портала ЕРЗ.РФ. Дома от ГК «Альянс» выбирают семьи, которые ценят качество и внимание к каждой детали. Собственное архитектурное бюро и управляющая компания помогают создавать действительно качественный продукт под ключ и на всех уровнях — от проектирования до обслуживания.
В числе проектов:
ЖК «Измаильский парк»
ЖК «Измаильский экоквартал», «Лучший ЖК бизнес-класса» в Ростовской области в рейтинге ЕРЗ.РФ
Клубный дом «Лермонт», 3-е место «Лучший ЖК бизнес-класса» в Ростовской области в рейтинге ЕРЗ.РФ
Контакты
Офис продаж: пер. Измаильский, 39
тел. 8-863-204-56-32
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.