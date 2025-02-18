СК «Альянс» отказалась от возведения 25-этажных домов в Ростове-на-Дону

Более 10 лет ГК «Альянс» создает жилые комплексы премиум-сегмента. В проектах компания делает упор на качество строительства и эстетику архитектуры. Эти слова подтверждены не только оценкой профессионального сообщества, но и спросом. Клиенты доверяют компании благодаря ответственному отношению, вниманию к деталям, высокому уровню качества и честному подходу. Проекты всегда сдаются в срок и удерживают наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья по версии портала ЕРЗ.РФ. Дома от ГК «Альянс» выбирают семьи, которые ценят качество и внимание к каждой детали. Собственное архитектурное бюро и управляющая компания помогают создавать действительно качественный продукт под ключ и на всех уровнях — от проектирования до обслуживания.