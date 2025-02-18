Стало известно, когда Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов»

Posted 18 февраля, 06:26
Published 18 февраля, 06:26
Modified 18 февраля, 06:28
Updated 18 февраля, 06:28
Карпов утверждает, что главный тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин не планирует увольняться в ближайшее время. Он останется с клубом как минимум до конца сезона, то есть до лета.
Журналист утверждает, что увольнение откладывается из-за отсутствия преемника: «Если бы согласовали преемника на место главного тренера, то Дарья вздохнула бы с облегчением. Однако не получилось. Поэтому еще несколько месяцев Карпин порулит Ростовом».
Мнение фанатов по этому поводу разделилось. Кто-то отказывается верить в данную информацию, а кто-то с радостью подчеркивает недостатки тренера: «Ну, я просто очень не хотел бы этого ухода, поэтому надеюсь, что это ошибка».
«Все расхваливают Карпина, лучший тренер России, и т. д., а чего он добился за эти 8 лет? Лишь однажды за эти годы добрался до топ-4, остальное время барахтался около 8-10 места», — пишет пользователь.
Ранее власти Ростовской области начали избавляться от акций ФК «Ростов».