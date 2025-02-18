Тысячи мертвых рыб обнаружили под льдами замершего протока в Ростовской области

Posted 18 февраля, 08:48
Published 18 февраля, 08:48
Modified 18 февраля, 08:50
Updated 18 февраля, 08:50
Во вторник, 18 февраля, рыбаки отправились на небольшой речной проток в Ростовской области, который обычно соединяет два водоема, чтобы поколоть лед. Сделав несколько лунок, они обнаружили залежи неподвижной рыбы. Замерших водных обитателей люди начали вытаскивать и класть в контейнеры.
Однако не все дончане считают, что рыба умерла: «Караси зарываются в ил, чтобы перезимовать. И они находятся в анабиозе. Не трогайте рыбу».
«Это естественный отбор. Это нормально. Но кстати, часть (рыбы) отлично перезимует в илу, если бы люди не били лед и не копали его для добычи рыбы», — пишет пользователь.
Ранее стало известно, что ученые оценят возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море.