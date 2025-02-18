Тысячи мертвых рыб обнаружили под льдами замершего протока в Ростовской области

Во вторник, 18 февраля, рыбаки отправились на небольшой речной проток в Ростовской области, который обычно соединяет два водоема, чтобы поколоть лед. Сделав несколько лунок, они обнаружили залежи неподвижной рыбы. Замерших водных обитателей люди начали вытаскивать и класть в контейнеры.