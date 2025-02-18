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Posted 18 февраля, 08:48

Published 18 февраля, 08:48

Modified 18 февраля, 08:50

Updated 18 февраля, 08:50

Рыба во льду

Тысячи мертвых рыб обнаружили под льдами замершего протока в Ростовской области

18 февраля 2025, 08:48
Фото: Pxhere. Рыба во льду
Жители Ростовской области обнаружили в замершем ерике тысячи мертвых рыб, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Во вторник, 18 февраля, рыбаки отправились на небольшой речной проток в Ростовской области, который обычно соединяет два водоема, чтобы поколоть лед. Сделав несколько лунок, они обнаружили залежи неподвижной рыбы. Замерших водных обитателей люди начали вытаскивать и класть в контейнеры.

Однако не все дончане считают, что рыба умерла: «Караси зарываются в ил, чтобы перезимовать. И они находятся в анабиозе. Не трогайте рыбу».

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Видео: телеграм-канал «Это Ростов новости». Тысячи мертвых рыб обнаружили под льдами замершего протока в Ростовской области

«Это естественный отбор. Это нормально. Но кстати, часть (рыбы) отлично перезимует в илу, если бы люди не били лед и не копали его для добычи рыбы», — пишет пользователь.

Ранее стало известно, что ученые оценят возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море.

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