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Posted 18 февраля, 08:28

Published 18 февраля, 08:28

Modified 18 февраля, 08:30

Updated 18 февраля, 08:30

Урбанист предложил идеальную версию ростовского трамвая

Урбанист Светличный предложил идеальную версию скоростного трамвая в Ростове

18 февраля 2025, 08:28
Фото: «Синара». Урбанист предложил идеальную версию ростовского трамвая
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Эксклюзив
Если предоставить трамваю полный приоритет на автодорогах — он будет идеальным, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.

По мнению ростовского урбаниста Даниила Светличного, по-настоящему скоростным ростовский трамвай станет, если его пути будут отделены от автомобильных дорог газоном, бордюрным камнем или другим физическим препятствием.

«Идеальным, этот проект будет при условии, что трамвай будет предоставлен полный приоритет, зеленая волна на перекрестках, которая будет оценивать его приближение», — рекомендует эксперт.

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Даниил Светличный предлагает создать односторонние разнонаправленные участки на улице Станиславского, чтобы снизить поток автомобилистов и освободить место для трамвая. «Если автомобили не смогут от Театрального до самого Ворошиловского ехать на всем протяжении этой улицы в одну сторону, то трамвай будет ехать без каких-либо заторов, потому что никто не будет пользоваться улицей Станиславского для транзитного движения. Туда будут ездить местные, таксисты и те, кому нужно попасть именно на улицу Станиславского», — добавляет урбанист.

В таком случае, по мнению Даниила Светличного, не придется строить дорогостоящие и неудобные для пассажиров тоннели и эстакады.

Ранее RostovGazeta писала о том, что шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Трамвай#Транспорт#Ростов#Трамваи
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