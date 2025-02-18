Урбанист Светличный предложил идеальную версию скоростного трамвая в Ростове

Даниил Светличный предлагает создать односторонние разнонаправленные участки на улице Станиславского, чтобы снизить поток автомобилистов и освободить место для трамвая. «Если автомобили не смогут от Театрального до самого Ворошиловского ехать на всем протяжении этой улицы в одну сторону, то трамвай будет ехать без каких-либо заторов, потому что никто не будет пользоваться улицей Станиславского для транзитного движения. Туда будут ездить местные, таксисты и те, кому нужно попасть именно на улицу Станиславского», — добавляет урбанист.